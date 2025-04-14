法官張軒豪酒駕被免職 懲戒法院職務法庭判決理由出爐

職務法庭認定張軒豪酒駕情節重大，嚴重減損法官職位榮譽及損害法官尊嚴，司法院、宜院均認定他不適任法官，今判決免除法官職務，轉任台北地院司法事務官。（資料照，記者楊國文攝）

2025/04/14 17:08

〔記者楊國文／台北報導〕7年前因駕車肇事逃逸被判緩刑的宜蘭地院法官張軒豪，去年8月遭警方查獲酒駕並測得其酒測值高達1.05毫克，幾乎是爛醉程度，高等法院日前依公共危險罪判4月，可易科罰金12萬元定讞，並慘遭停職處分，懲戒法院職務法庭審理時，司法院指張有損法官尊嚴，當庭建議免職處分，張兩度結巴主張未達情節重大，職務法庭認定張酒駕情節重大，嚴重減損法官職位榮譽及損害法官尊嚴，司法院、宜院均認定他不適任法官，今判決免除法官職務，轉任台北地院司法事務官。可上訴。

法界指出，張軒豪法官是近年來法官酒駕被重懲的罕見案例。

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職務法庭判決指出，張軒豪曾罹患酒精性肝硬化疾病，對飲用酒精含量達40％的伏特加約150毫升的酒精，呼氣酒測值勢必甚高，如貿然上路，對用路人生命、身體與財產構成相當程度危險，知之甚詳，卻仍在正常上班時間、從事公職的辦公室飲酒後，隨即自法院駕車被警方攔檢，測得酒測值高達1.05毫克，經司法院與監察院移送職務法庭審理。

職務法庭認為，張軒豪酒駕犯行的主觀惡性、客觀行為，屬社會大眾無法容忍，且引起國民對於政府「酒駕零容忍」政策推行的疑慮，已嚴重影響政府及公務人員聲譽，加上張身為法官，自身卻酒駕，導致法官知法犯法，無視生命的惡印象，嚴重影響宜蘭地院機關形象和法官尊嚴，不僅觸犯刑法公共危險罪，且嚴重損及他的職務功能和司法公信，有懲戒必要。

職務法庭表示，考量張軒豪酒駕違法情節嚴重，並顯示出他過往曾經為酒精性肝硬化所困，此次酒駕又對飲酒及戒絕酒後駕車的自我控制力低，突顯他對自我品行要求低落、欠缺自省自律精神，已嚴重減損他身為法官應有的職位榮譽及尊嚴，使人民失去對他適任法官的信賴，加上函詢宜蘭地院，也表示張匚不適任續任法官，經審酌他從事審判已20多年，具相當訴訟實務經驗，司法院亦認為張轉任司法事務官為適當，今判決張應免除法官職務，轉任台北地院司法事務官。

檢方調查，張軒豪法官於2014年8月19日下午5時30分前在辦公室飲用酒精含量40％的伏特酒洋酒，5時45分開車離開宜蘭地院停車場，當晚8時45分行經宜蘭市環市南路與縣政二路街口，因占用車道搶先左轉被警方攔查進行酒測，酒測值高達1.05毫克，涉嫌酒駕，觸犯公共危險罪；據悉，警訊時張稱酒測值雖然高，但他意識清楚，並未酒醉，否認酒駕。

檢方偵訊時，張軒豪終於坦承酒駕；檢方認為，張飲用伏特加烈酒竟仍酒駕，身為法官「知法犯法」，且偵查中未如實交代飲酒時間、地點及過程，將張依公共危險罪起訴。

宜蘭地院審理指出，張軒豪和律師請求考量他擔任法官多年，表現良好，給予緩刑，但法官認為，張身為「自家人」，先前因肇事逃逸罪，已被判刑4月、緩刑2年確定，應知悉守法及不得酒駕的重要性，卻仍酒駕，甚至酒測值高達1.05毫克，考量張因肝臟移植領有極重度身障手冊，判刑4月徒刑。全案上訴高院。

高院以張身為法官竟酒駕，且有肇逃前科，未見悔意，駁回上訴定讞，未給予緩刑。

法官評鑑委員會認定張軒豪法官酒駕情節重大，損害司法形象，報請司法院移送職務法庭審理，建議罰款4個月月俸，約60萬元。監察院調查認定張軒豪身為法官竟違法酒駕，違反法官法、法官倫理規範等規定，情節重大，將他彈劾，移送懲戒法院職務法庭審理。

不過，張軒豪原先僅被停職，但張的酒駕案被判刑定讞後，司法院將張改以免職處分，送交司法院人審會審議。

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