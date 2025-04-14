環保蟑螂亂囤、出口廢棄物 1年大賺近4億黑心錢

以吳姓男子為首的環保蟑螂集團，在名下環保公司的新屋廠區囤放大量各式廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/14 16:56

〔記者王冠仁／台北報導〕以56歲吳姓男子為首的環保蟑螂集團，表面上開設環保公司，實際上收受各式廢棄物後，沒有依法規清運，反而在公司周邊各地隨意棄置，或是將廢棄物摻雜廢塑膠再生粒料等產業用料，偽裝成「合格原料」，出口至中國、越南等地。該集團以此手法，從年前底至去年中，大賺3億9千多萬元黑心錢，警方循線將其搗破，吳等人也在近期被檢方起訴。

保安警察第七總隊刑事警察大隊在今天宣布偵破這起環保蟑螂案，吳姓男子在桃園開設環保公司，從2023年底至2024年中，對外大量非法收受各式廢棄物，包含以太空袋裝填之廢塑膠夾雜廢布、生活垃圾及砂土等。

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他們再將這些廢棄物堆放置桃園市新屋區及中壢區共3處相關場址，或是將廢棄物摻雜廢塑膠再生粒料等產業用料，偽裝成「合格原料」，出口至中國、越南等地。

警方蒐證發現，他們在新屋、中壢等3處場址貯存廢塑膠混合物約5549公噸，並違法出口約5832公噸，總量11381公噸，犯罪所得（含依法應處理環保費用）初估達3億9200萬元。

警方蒐證完備，會同環境部環境管理署北區環境管理中心、桃園市政府環境保護局、桃園市政府警察局刑事警察大隊及桃園分局等單位共組專案小組，在今年2月、3月分兩次，展開查緝，先後逮到吳等11名犯嫌，查扣手機、合約書、帳冊、大貨車1部等證物，並依涉嫌違反廢棄物清理法等罪移送法辦，桃園地檢署近期起訴，並對吳名下公司進行財產扣押。

保七總隊呼籲，非法棄置、處理廢棄物，涉嫌廢棄物清理法，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元罰金。民眾若發現環保犯罪行為，請立即撥打110、市府1999市政服務專線或環境部環境管理署全國公害陳情專線0800-066666檢舉。

以吳姓男子為首的環保蟑螂集團，在名下環保公司的新屋廠區囤放大量各式廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

以吳姓男子為首的環保蟑螂集團，在名下環保公司的新屋廠區囤放大量各式廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

警方今年發布兩波搜索。（記者王冠仁翻攝）

以吳姓男子為首的環保蟑螂集團，將廢棄物混合產業用料偽裝成合格原料出口。（記者王冠仁翻攝）

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