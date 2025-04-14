桃園景福宮人本街區防撞桿1支逾2萬 車主撞斷嘆「比修車費還貴」

桃園大廟景福宮人本街區改造工程第1階段已完工，沿著人行道裝設有57支深色系防撞桿。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/14 16:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大廟景福宮人本街區改造工程第1階段已完工，沿著人行道裝設有57支防撞桿，因人行範圍拓寬但路幅變小，不時有車主不慎撞到防撞桿，沒想到1支竟要價2萬6700元，比車子板金還貴；桃市府都市發展局長江南志表示，已立刻檢討並研議更便宜、更強壯的替代方案。

都發局今（14）日於市議會工作報告，議員于北辰質詢指出，景福宮周邊人行道裝設的防撞桿從日本進口，1支招標價高達2萬6700元，但其裝設的目的是在保護行人，卻被發現一撞就斷，像是今年農曆年間有很多民眾到景福宮參拜，景福宮人本街區改造後人行道變寬、道路路幅變窄，有車主不小心A到防撞桿，一問發現防撞桿比修車費用還貴。

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于北辰表示，防撞桿1支要價逾2萬元，而且還很不防撞，該如何保護行人？他認為防撞桿的功能性與民眾接受程度都要兼顧，否則民眾不小心撞壞就得面臨高額賠償，據他所了解，初期1週就撞斷了6支。

江南志表示，當時的原意是希望兼顧保護行人與美觀，有觀察到因駕駛習慣未改變，防撞桿損壞的程度嚴重，也發現防撞桿易破壞，隨即研議有無更便宜、更強壯的替代方案，同時具備保護行人、警示車主的功能。

都發局進一步說明，舊城再生推動過程中，規劃視覺統一的公共設施，強調城市美學，因此選擇深色系的安全桿搭配反光貼紙，取代傳統防撞桿，以突顯中正路大廟街景視覺景觀，裝設後，用路人因不習慣調整後的廟前路型，在轉彎時不慎撞上，都發局已立刻檢討並找到替代方案，未來推動舊城再生，在兼顧城市美學與用路人安全的前提下，將改以類似但成本較低的同色系安全桿。

桃園大廟景福宮人本街區改造工程第1階段已完工，沿著人行道裝設有57支深色系防撞桿。（記者鄭淑婷攝）

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