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    陽明山火勢持續擴大 發細胞簡訊籲小油坑周邊2公里人員疏散

    由於射水困難，目前小油坑火勢仍在持續延燒當中，空勤黑鷹直升機吊掛水袋滅火。（記者鹿俊為攝）

    由於射水困難，目前小油坑火勢仍在持續延燒當中，空勤黑鷹直升機吊掛水袋滅火。（記者鹿俊為攝）

    2025/04/14 16:37

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市陽明山七星山步道區今（14）日發生火災，由於火勢猛烈，燃燒面積持續擴大，已達到50公頃，稍早也已發送災防告警細胞廣播訊息，呼籲小油坑方圓2公里範圍內人車勿進入該區域並配合救災人員疏散。

    台北市消防局長莫懷祖說明，陽明山火災的火勢相當猛烈，已經燒到稜線，若燒過去稜線的話，火勢就會擴大得非常厲害，消防局其實很害怕沒有辦法好好阻絕。據他瞭解，林務局可能會開設前進指揮所，目前台北市消防隊人車都已進駐現場，中央的資源也會再進來。

    目前市府已針對陽明山火警火點，即小油坑周邊2公里範圍發送「災防告警細胞廣播訊息」。簡訊內容寫到，「本市北投區竹子湖路69號（陽明山小油坑服務中心旁山坡）於今（14）日發生重大山林火災，有延燒及擴大之虞，七星山步道（含小油坑登山口）及小油坑停車場已封閉，公車暫不停靠。請當地民眾及登山旅客勿進入該區域並配合救災人員疏散，台北市政府1999」。

    莫懷祖說，目前已有一架次空勤直升機前往滅火，消防局已請指揮中心要求再多派架次，希望滅火速度快一點、效率高一點。他說明，空勤直升機取水點是在社子島、淡水河上面，飛行距離滿遠的，所以希望多派直升機協助救災。

    莫懷祖表示，火點位於鞍部，當地為箭竹林，有一邊的山勢很陡峭，燒起來的時候熱氣往上，會提早把上方比較濕的葉子烤乾，雖然前幾天有下雨，但山上風勢很大，所以樹葉一下子就乾了，希望盡快控制住火勢。

    台北市議會今天下午舉行警政衛生部門質詢，為處理陽明山火災事宜，莫懷祖下午3點半左右向議會告假前往現場查看狀況。

    台北市消防局長莫懷祖（中）說明，陽明山火災的火勢相當猛烈，已經燒到稜線。（記者林承鴻攝）

    台北市消防局長莫懷祖（中）說明，陽明山火災的火勢相當猛烈，已經燒到稜線。（記者林承鴻攝）

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