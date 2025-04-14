鄭文燦案承審法官重病請假1年 審判長孫立婷帶2法官代理續審

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄500萬元案，桃園地院受命法官因重病請假一年，院方通過決議由審判長孫立婷帶領法官何信儀及黃皓彥組成合議庭持續審理。（資料照）

2025/04/14 15:53

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦捲入貪汙弊案，桃園地院今年2月已結束準備程序，原定上個月18日由合議庭進行勘驗相關會議記錄卻臨時取消。桃園地院今說明，原審法官因罹患重大傷病，已依規定請假1年，今經決議通過，合議庭將由審判長孫立婷帶領法官何信儀及黃皓彥組成，明天首度進行被告侯水文、廖俊松、廖力廷限制出境期間將屆之訊問庭，17日進行鄭文燦、廖家興限制出境訊問廷，庭訊均公開。

桃園地院指出，刑14庭群股法官廖奕淳自去年8月間擔任鄭文燦案受命法官迄今年2月24日止，為釐清案件爭點及證據調查細節，已進行9次準備程序庭，且不包含強制處分訊問程序，備極辛勞。廖法官今年3月間於健康檢查時發現身體異狀，3月18日原定第一次審理庭期被迫取消，嗣後緊急入院，確認罹患重大疾病，需長期醫治療養，已於4月11日依公務人員請假規則提出診斷證明書，簽請病假1年。

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桃院表示，依法官法定原則，群股所留下的事務雖得由桃園地院其他刑庭法官抽籤決定承辦股別，但經考量今年8月28日將有年度人事大調動，屆時可能再次發生法官更替，為維持案件穩定及當事人權益，依桃園地院法官事務分配要規定，提案由同庭審判長孫立婷代管群股事務至今年大調動前1日的8月27日止，提案於今日經事務分配小組會議決議通過，鄭案合議庭由審判長孫立婷帶領法官何信儀及黃皓彥組成。

桃園地院表示，審判長孫立婷將從明天起帶領合議庭積極進行鄭案相關強制處分訊問及後續審理期程，最大程度降低原受命法官請假對於案件的衝擊；倘若案件因繁雜而不及於今年度司法官調動前審結，依法官法定原則及桃院刑事庭分案要點，鄭案將由異動股抽籤承審，相信能在前手合議庭充分審理調查基礎上，順利接手妥速進行審判。

桃園地院審理海基會前董事長鄭文燦涉貪案，受命法官因重病請假1年，院方決議由審判長孫立婷帶領法官何信儀及黃皓彥組成合議庭持續審理。（資料照）

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