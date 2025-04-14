中壢逾百警執行雷霆除暴專案 2天破獲刑案35件逮77人

中壢百警執行雷霆除暴專案，狂抓各刑案共35件、77人。（中壢警分局提供）

2025/04/14 15:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢火車站前的移工舞廳日前爆發街頭打人事件，引起警方重視，中壢警分局有效打擊犯罪、淨化轄區治安，昨晚持續執行「雷霆除暴專案」，出動警力逾百人擴大臨檢移工舞廳、酒店及電子遊藝場、養生館等共28個據點路檢點攔查，分局長林鼎泰今日表示，連2天轄區治安掃蕩，破獲毒品、詐欺、竊盜、職業性賭博、妨害風化及通緝犯各刑案共35件、77人。

中壢警分局12、13日連續執行雷霆除暴專案，針對該移工舞廳及電子遊藝場、酒店、旅館、養生館28處臨檢，並在台一線等聯外主要幹道設置4處路檢點，結合22組線上巡邏網，利用高警力密度「封城式威力掃蕩」，打擊犯罪。

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林鼎泰表示，這週的雷霆除暴專案臨檢，其間接獲情資中壢一家麻將賭場以競技協會掩護，暗中經營職業性麻將賭場，警方蒐證確認違法，昨天持搜索票掃蕩，現場查獲負責人及賭客共41人，查扣賭資、抽頭金及帳冊、麻將、監視器設備等證物移送法辦。

另在一家旅館內，查獲使用笑氣客人3人使用笑氣違禁品，此外，在三仙巷查獲越南籍女子持觀光簽證來台賣淫移依妨害風化罪嫌移送偵辦，又臨檢舞廳查獲逾期居留泰籍人士等，查獲逾期居留外籍人士5人，總計這波臨檢查獲毒品、詐欺、竊盜、妨害風化、職業性賭博及通緝犯各類刑案35件77人偵辦。

林鼎泰強調，警方將持續推動「雷霆除暴專案」，針對治安熱點高密度臨檢、強勢掃蕩，積極執行掃毒、打詐、靖黃等重點警政工作，全面守護民眾生命財產安全。

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中壢百警執行雷霆除暴專案，狂抓各刑案共35件、77人。（中壢警分局提供）

中壢百警執行雷霆除暴專案，狂抓各刑案共35件、77人。（中壢警分局提供）

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