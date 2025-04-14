為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    陽明山火勢延燒超過30公頃 消防員「人工揹水帶」徒步上山救援

    消防員射水救援。（記者王冠仁翻攝）

    消防員射水救援。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/14 15:15

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上發生的陽明山山林火警，由於風勢助長火勢，仍在持續延燒當中，現場不斷竄出陣陣濃煙，目前燃燒面積已經超過30公頃。由於消防車停靠地點距離起火點仍有相當長的一段距離，目前消防員是以人工揹著消防水帶，徒步靠近起火點，連接水帶後再射水救援；但由於水帶長度越長，射水力道越小，因此救災難度相當高。

    由於消防員在地面射水救災不易，台北市消防局已經向空勤總隊申請黑鷹直升機出動救災，目前救援仍在持續當中。

    台北市消防局在今天早上11時17分獲報後，已經陸續派出指揮車5輛、消防車輛24輛、救護車輛1輛、人員87名前往現場救援，同時為了監控火勢，也出動2台無人機負責監看，鄰近的新北市消防局也派出2車4人前來支援。

    消防員說，由於起火現場位於山林之中，沒有道路相鄰，消防車無法直接開到一旁停放讓消防員射水。因此，消防員必須揹著消防水帶，徒步扛到距離起火點較近的位置，再以水帶相連的方式，設法射水救援。

    至於陽明山國家公園管理處人員表示，起火原因有可能是因為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，但目前未獲消防局證實，消防局將先著重於救災，待火勢撲滅後再進一步釐清詳細起火原因。

    現場濃煙亂竄。（記者王冠仁翻攝）

    現場濃煙亂竄。（記者王冠仁翻攝）

    台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外，燃燒面積約30公頃，警消前往滅火。（記者塗建榮攝）

    台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外，燃燒面積約30公頃，警消前往滅火。（記者塗建榮攝）

    台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外。（記者塗建榮攝）

    台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外。（記者塗建榮攝）

    台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外。（記者塗建榮攝）

    台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外。（記者塗建榮攝）

    北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外，燃燒面積約30公頃，警消前往滅火。（記者塗建榮攝）

    北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外，燃燒面積約30公頃，警消前往滅火。（記者塗建榮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播