陽明山火勢延燒超過30公頃 消防員「人工揹水帶」徒步上山救援

消防員射水救援。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/14 15:15

〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上發生的陽明山山林火警，由於風勢助長火勢，仍在持續延燒當中，現場不斷竄出陣陣濃煙，目前燃燒面積已經超過30公頃。由於消防車停靠地點距離起火點仍有相當長的一段距離，目前消防員是以人工揹著消防水帶，徒步靠近起火點，連接水帶後再射水救援；但由於水帶長度越長，射水力道越小，因此救災難度相當高。

由於消防員在地面射水救災不易，台北市消防局已經向空勤總隊申請黑鷹直升機出動救災，目前救援仍在持續當中。

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台北市消防局在今天早上11時17分獲報後，已經陸續派出指揮車5輛、消防車輛24輛、救護車輛1輛、人員87名前往現場救援，同時為了監控火勢，也出動2台無人機負責監看，鄰近的新北市消防局也派出2車4人前來支援。

消防員說，由於起火現場位於山林之中，沒有道路相鄰，消防車無法直接開到一旁停放讓消防員射水。因此，消防員必須揹著消防水帶，徒步扛到距離起火點較近的位置，再以水帶相連的方式，設法射水救援。

至於陽明山國家公園管理處人員表示，起火原因有可能是因為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，但目前未獲消防局證實，消防局將先著重於救災，待火勢撲滅後再進一步釐清詳細起火原因。

現場濃煙亂竄。（記者王冠仁翻攝）

台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外，燃燒面積約30公頃，警消前往滅火。（記者塗建榮攝）

台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外。（記者塗建榮攝）

台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外。（記者塗建榮攝）

北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外，燃燒面積約30公頃，警消前往滅火。（記者塗建榮攝）

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