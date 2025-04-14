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    首頁　>　社會

    陽明山火警 北市消防局證實燃燒面積達30公頃

    台北市消防局長莫懷祖14日下午表示，陽明山七星山步道區火災燃燒面積已達到30公頃。（記者林承鴻攝）

    台北市消防局長莫懷祖14日下午表示，陽明山七星山步道區火災燃燒面積已達到30公頃。（記者林承鴻攝）

    2025/04/14 14:58

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市陽明山七星山步道區今（14）日發生火災，北市消防局長莫懷祖下午說明最新災情，目前燃燒面積已達到30公頃，且由於火勢沿著山坡往上燒，燃燒速度非常快，至於火災原因仍須後續火調確認。

    台北市議員林杏兒於警政衛生部門質詢時詢問七星山火警狀況，莫懷祖表示，目前第一線水線有打到燃燒地附近，消防局跟陽明山管理局利用空拍機估算，目前燃燒面積大概有30公頃。

    莫懷祖指出，目前火調工作還沒展開，後續還要再調查。至於火勢為何仍無法撲滅？莫懷祖說，有可能是天候或地形的關係，他指出，根據同仁傳回的資料，燃燒處是在鞍部的地方，熱度會蓄積，會沿著山坡往上燒，燃燒速度會比人爬山快非常多。

    莫懷祖說，為避免山火燒到住宅，山域裡面的災害是以主政機關為主，例如此次的陽明山管理局，而城市的消防單位是輔助救災。莫懷祖說，除了把火撲滅，更重要是希望不要延燒到建築物，燃燒位置是停車場再過去，該處有很多乾燥的竹葉、枯葉等等，有助於火勢延燒。

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