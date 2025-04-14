高雄民眾不滿機車停黃線被拖吊 交通大隊：7時至20時禁停

高雄有民眾不滿停在黃線的機車被拖吊，交通大隊強調，劃黃線處為限時禁停。（警方提供）

2025/04/14 14:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄有民眾不滿停在黃線的機車被拖吊，拍下警方拖吊影像，網傳抱怨質疑警方執法過度，交通大隊回應依規定「黃線之禁停時段為每日7時至20時」，故該處該時段不得違規停車，警方和民間拖吊業者依法有據，並無不當之處。

警方今（14）日指出，經查該處為輕軌成圓後，大順路沿線商家仍有上下客貨需求，沿線多處人行採彎區空間設置「臨停區」，並繪有禁止停車標線（黃線），供用路人臨停上下客、裝卸貨使用，並非專用的機車店停放場域。

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交通大隊指出，員警與市府委外的民營拖吊車，於4月13日19時巡查至苓雅區大順三路109巷旁，發現有10輛機車違規黃線停車，警方依據道路交通管理處罰條例第56條1項4款「在設有禁止停車標線處所停車」逕舉取締，並對該車執行拖吊移置。

警方表示，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第168條規定「黃線之禁停時段為每日7時至20時」，依規定不得於該處違規停車，當天執法拖吊並無不當。

高雄有民眾不滿停在黃線的機車被拖吊，交通大隊強調，劃黃線限時禁停。（警方提供）

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