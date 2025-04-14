為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄民眾不滿機車停黃線被拖吊 交通大隊：7時至20時禁停

    高雄有民眾不滿停在黃線的機車被拖吊，交通大隊強調，劃黃線處為限時禁停。（警方提供）

    高雄有民眾不滿停在黃線的機車被拖吊，交通大隊強調，劃黃線處為限時禁停。（警方提供）

    2025/04/14 14:27

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄有民眾不滿停在黃線的機車被拖吊，拍下警方拖吊影像，網傳抱怨質疑警方執法過度，交通大隊回應依規定「黃線之禁停時段為每日7時至20時」，故該處該時段不得違規停車，警方和民間拖吊業者依法有據，並無不當之處。

    警方今（14）日指出，經查該處為輕軌成圓後，大順路沿線商家仍有上下客貨需求，沿線多處人行採彎區空間設置「臨停區」，並繪有禁止停車標線（黃線），供用路人臨停上下客、裝卸貨使用，並非專用的機車店停放場域。

    交通大隊指出，員警與市府委外的民營拖吊車，於4月13日19時巡查至苓雅區大順三路109巷旁，發現有10輛機車違規黃線停車，警方依據道路交通管理處罰條例第56條1項4款「在設有禁止停車標線處所停車」逕舉取締，並對該車執行拖吊移置。

    警方表示，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第168條規定「黃線之禁停時段為每日7時至20時」，依規定不得於該處違規停車，當天執法拖吊並無不當。

    高雄有民眾不滿停在黃線的機車被拖吊，交通大隊強調，劃黃線限時禁停。（警方提供）

    高雄有民眾不滿停在黃線的機車被拖吊，交通大隊強調，劃黃線限時禁停。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播