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    首頁　>　社會

    感情糾紛？ 前夫放火燒前妻現任男友車被法辦

    吳男座車被劉男一把火燒個精光。（讀者提供）

    吳男座車被劉男一把火燒個精光。（讀者提供）

    2025/04/14 14:09

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣35歲劉姓男子原因不明，先到前妻現任吳姓男友老家尋釁，後又騎車回竹北，找到吳男座車後澆灌易燃物後放火後離去，吳男報案經警方調閱相關監視器而鎖定劉男涉嫌重大，雙方的關係如前述，所以被外界研判可能跟感情糾紛有關，警方訊後依公共危險罪嫌把劉男移送法辦。

    吳男面對外界的關心直言，自己和女友交往2年以來，跟劉男沒見過面更沒有任何糾紛。直到警方透過監視器畫面追查縱火者的機車車牌，才赫然發現竟是劉男所為。他事後也才知道，劉男縱火前約3、4個小時，還曾先騎車去砸他的老家。這件事情不僅造成他必須被迫趕快搬家，女友也很自責可能是因她所致，雖然他並不怪她。

    警方調查發現，劉男在上週六（12日）深夜11點多，先是騎車到新埔吳男老家尋釁，週日凌晨3點多，吳男所住社區的監視器就拍到他騎車來到，隨即下車，手持疑似裝有助燃物的不明容器，靠近吳男停在路旁停車格內的銀色Toyota sienta潑灑，隨後就點燃，當場「轟」的一聲巨響，監視器畫面瞬間一片火光，隨即有住戶報案救火，但仍波及到一旁停放的機車，吳男的座車付之一炬，初步估算損失至少50萬。

    被打上圓形馬賽克的就是涉嫌放火燒車的劉男，監視器拍到他手持不明容器正朝吳男的車子澆灌，隨後點火。（讀者提供）

    被打上圓形馬賽克的就是涉嫌放火燒車的劉男，監視器拍到他手持不明容器正朝吳男的車子澆灌，隨後點火。（讀者提供）

    吳男座車被女友前夫劉男縱火燒掉的瞬間，被住戶們捕捉下。（讀者提供）

    吳男座車被女友前夫劉男縱火燒掉的瞬間，被住戶們捕捉下。（讀者提供）

    吳男座車被女友前夫劉男縱火燒掉的瞬間，被住戶們捕捉下。（讀者提供）

    吳男座車被女友前夫劉男縱火燒掉的瞬間，被住戶們捕捉下。（讀者提供）

    猛烈的火勢不僅把原來停在停車格內的吳男座車燒毀，也波及到圖右的機車。（讀者提供）

    猛烈的火勢不僅把原來停在停車格內的吳男座車燒毀，也波及到圖右的機車。（讀者提供）

    吳男指控劉男縱火前曾先去他的老家尋釁，騎機車而過的身影有被周邊監視器拍到。（讀者提供）

    吳男指控劉男縱火前曾先去他的老家尋釁，騎機車而過的身影有被周邊監視器拍到。（讀者提供）

    吳男指控劉男縱火前曾先去他的老家尋釁，騎機車而過的身影有被周邊監視器拍到。（讀者提供）

    吳男指控劉男縱火前曾先去他的老家尋釁，騎機車而過的身影有被周邊監視器拍到。（讀者提供）

    吳男座車被女友的前夫劉男涉嫌放火燒毀，損失至少50萬。（讀者提供）

    吳男座車被女友的前夫劉男涉嫌放火燒毀，損失至少50萬。（讀者提供）

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