高美濕地也被荼毒！中檢「淨土專案」重拳出擊 搗破10犯罪集團扣3億黑金

中檢今年1月起啟動為期3個月「淨土專案」。（台中地檢署提供）

2025/04/14 14:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署為守護國土與生態環境，今年1月起啟動為期3個月「淨土專案」，鎖定營建廢棄物非法傾倒等重大環保犯罪，組成「檢警環林聯合查緝環保犯罪小組」，透過智慧科技與跨域聯防手段，成功破獲10個環保犯罪集團，查緝到案156人，並查扣車輛與挖土機共33台，不法所得初估近3億元。

落實高檢署「國土保育及環保犯罪行動方案」，台中地檢署檢察長張介欽高度重視非法傾倒廢棄物的亂象，指派執行秘書吳錦龍主任檢察官帶領專案小組，整合台中市環保局、調查局、警察局、保七總隊等單位力量，共同啟用全台首創「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，即時整合情資，智慧化分析犯罪熱區與趨勢。

請繼續往下閱讀...

專案團隊以「守望通報網」、「機關聯防」、「科技監控」、「智慧圍籬」等多重策略，實施「以人追車」、「以車追地」的偵查模式，鎖定不法集團活動範圍，有效阻絕大量建築廢棄物傾倒於農地、水利地、山坡地與生態敏感區，甚至連重要生態保護區「高美濕地」周邊也遭受荼毒，所幸專案小組及時出擊，成功攔截污染擴散。

經統計，3個月內專案共發動搜索64處，帶回涉案人員156人，其中6人遭法院裁定羈押，79人交保，查扣重型車輛、挖土機等33台犯罪工具，另從2022年至今，台中地檢署累計查扣不法所得金額已逼近8億元，展現檢察機關打擊環保犯罪的強大執行力。

襄閱主任檢察官林宏昌指出，環保犯罪手法日益隱蔽，台中地檢署藉由數據分析與科技輔助，持續進行熱區監控與動態追查，對不同型態犯罪設計專案清剿任務，也將持續要求行為人恢復污染原狀，展現維護國土、守護環境永續發展的決心。

環保犯罪集團非法傾倒倒營建廢棄物。（台中地檢署提供）

中檢破獲10個環保犯罪集團，查緝到案156人，並查扣車輛與挖土機共33台，不法所得初估近3億元。（台中地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法