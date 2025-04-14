「遛狗也能遛到參與警匪追逐」 熱心騎士載警制伏失聯移工

桃園警分局員警13日追緝39歲越南籍阮姓失聯移工，阮男竄進滯洪池躲藏，有騎士帶狗狗散步目擊，熱心載員警追捕，阮男見狀當場腳軟躺地。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/04/14 13:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局員警13日追緝39歲越南籍阮姓失聯移工，阮男竄進滯洪池躲藏，有騎士帶狗狗散步目擊，熱心載員警追捕，阮男見狀當場腳軟躺地，經查阮男已被通報失聯逾1年，全案依規定移請收容。

桃園警分局小檜溪派出所警員李柏儒及林郁婷，13日晚間7點40分巡邏時，於桃園區日光路發現1輛違停車輛，進行盤查勸導時，駕駛阮男及其友人下車，員警發現阮男神情緊張，在盤查其友人時，他不斷四處張望，隨即拔腿狂奔。

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員警於周邊進行追查時，有熱心騎士向員警說，看到該外籍男子往民富九街方向狂奔、距離約400多公尺，李員請騎士幫忙搭載前往查緝，阮男見騎士載著員警趕來，當場軟腳躺在地上，員警立即將他制伏，經查阮男於去年3月已經被通報失聯，全案依規定移請收容。

熱心的騎士也將過程PO網說，「想不到遛狗也能遛到參與警匪追逐」，當時他帶著狗狗到附近滯洪池公園散步，結果發現警車跟在後面，隨後看到一個人影從滯洪池跑上來，還躲躲藏藏不知在幹嘛，等到警車經過該名男子才跑出來，接著有電話打進來，聽到該名男子說著越南話，他猜想可能是逃逸移工，遂騎車去找剛剛經過的警車，沒想到一騎上車就看到警察在招手，他詢問「是不是在找移工」，就直接載員警飆過去將人壓制。

桃園警分局員警13日追緝39歲越南籍阮姓失聯移工，阮男竄進滯洪池躲藏，有騎士帶狗狗散步目擊，熱心載員警追捕，阮男見狀當場腳軟躺地。（記者鄭淑婷翻攝）

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