台南官田BMW撞死女移工汽車 肇逃嫌犯是清潔隊員

移工的機車、微電車被BMW撞得支離破碎，造成移工1死2傷。（民眾提供）

2025/04/14 13:14

〔記者楊金城／台南報導〕台1線台南市官田段12日晚間發生肇事逃逸案件，造成1名女移工當場死亡，另2名移工受傷，涉嫌駕駛BMW肇事的吳姓男子今天（14日）上午10點多到麻豆警分局投案，他竟然是官田區清潔隊隊員，警方正釐清他是否酒駕肇逃。

12日晚間8點，34歲黑姓印尼籍移工騎乘重機車後載41歲娜姓印尼籍女移工，另26歲印尼籍移工阿古騎乘微型電動二輪車，在台1線306公里官田段往南64線通過路口時，遭沿台1線由南往北行駛的BMW猛烈撞擊，造成娜女頭顱破裂當場死亡，另2移工受傷。

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肇事的BMW車在肇事後並未停車，反將車輛棄置於前方400公尺路旁後逃逸。涉嫌肇事的吳姓車主在經過38小時後，今天到案。

吳男任職官田區清潔隊25年，官田清潔隊長蔡政達說，吳男負責清運和交辦業務，表現盡職，案發當晚就連絡不上，今天則是請假，後續須視司法調查結果再決定是否行政議處。

警方依肇事逃逸、過失致死等罪嫌偵辦中。

移工的機車、微電車被BMW撞得支離破碎，造成移工1死2傷。（民眾提供）

涉嫌肇事的BMW車停路旁，駕駛逃逸，竟是官田清潔隊員。（民眾提供）

涉嫌肇事的BMW車停路旁，駕駛逃逸，竟是官田清潔隊員。（民眾提供）

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