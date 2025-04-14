三峽民宅失火疑魚缸周遭過載 消防籲老宅定檢電氣安全

新北市三峽一處民宅失火，消防員到場，屋主自行撲滅，疑為客廳魚缸周遭電線過載，消防呼籲老宅定期安檢、更換電線，降低火災發生機會。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/14 12:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽一處民宅昨晚失火，消防單位獲報趕抵，屋主雖以水自行撲滅，消防員持續殘火處理，幸住戶及鄰居及時疏散，未釀成傷亡，但消防單位初判，起火處位於客廳魚缸附近，電線密集處，呼籲老舊社區住宅住戶，定期安檢電器、更換電線，避免釀成電氣火警。

新北市三峽紫新路一間民宅社區，13日晚間警報器突然作響，警衛、住戶紛紛衝出查看起火戶，立即撥119報案，新北市119派遣三峽分隊、大埔分隊前往搶救。

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消防人員到達現場後，發現濃煙、燒焦味，依火警受信總機顯示火災處，到達起火樓層起火戶，林姓屋主自行撲滅火勢，消防殘火處理；屋主透露，住家客廳魚缸附近電線突然起火，疑負載失火，他連忙以水撲滅，現場燃燒約0.5平方公尺，詳細起火原因待鑑定中。

新北市消防局第五大隊透露，社區消防安全設備仰賴平日保持堪用、定期檢修申報維護，不慎遇災時，火災警報設備得以發出警報提醒告知，讓住戶及時逃生，或後續滅火搶救，同時也呼籲，老舊住宅住戶，應定期檢查臥室、客廳使用電氣安全，或汰換老舊家電，降低火災發生機會。

新北市三峽一處民宅失火，消防員到場，屋主自行撲滅，疑為客廳魚缸周遭電線過載，消防呼籲老宅定期安檢、更換電線，降低火災發生機會。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三峽一處民宅失火，消防員到場，屋主自行撲滅，疑為客廳魚缸周遭電線過載，消防呼籲老宅定期安檢、更換電線，降低火災發生機會。（記者吳仁捷翻攝）

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