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    改避震器有無違法？機車男轟警「沒常識」還PO網公審 下場曝光

    改裝避震器，不能超過原機車高度。情境圖。（記者顏宏駿攝）

    改裝避震器，不能超過原機車高度。情境圖。（記者顏宏駿攝）

    2025/04/14 12:33

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名林男爆改機車避震器遭警方攔查時開單，林堅持自己改裝避震器沒有違法，還對警怒嗆「沒常識，你要不要回去看一下法條？」，態度非常囂張，還把畫面PO到網路讓網友公審。警方最後僅開他紅燈右轉，但彰化監理站表示，依規定機車確實可以改裝避震器，惟車高不能超出原來機車的高度，否則依觸犯《道路交通管理處罰條例》第16條開罰900至1800元。

    林男因紅燈右轉被警方攔下，警方先開一張機車違規右轉罰單，罰鍰600元，引發林男爆怒，警方見他避震器似有改裝，欲再開一張違規擅改車體，林男情緒大爆發，當場對員警嗆「裝避震器算擅改車體嗎？…避震器不是裝原裝的 就是算擅改車體…你要去看一下法規嗎？」林男「步步進逼」，警方反要他去查「擅改車體」的違規法條，林怒懟「如果沒有違法勒！」他還笑警方「沒常識」，最後警方僅開一張紅燈右轉罰單。

    彰化監理站副站長宋文進表示，依規定機車確實可以改裝避震器，但車高不能超出原來機車的高度，否則依觸犯《道路交通管理處罰條例》第16條開罰900至1800元。

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