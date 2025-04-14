兩女口角找乾哥出頭 五股釣蝦場「3打1」砍人被逮

新北市五股今天凌晨傳出當街砍人，多名惡煞持刀追砍一名男子，造成他多處刀傷，警方兩小時逮獲砍人3嫌送辦（見圖），持續追緝在逃同夥。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/14 12:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股今傳出當街砍人，一群惡煞駕車，衝到釣蝦場前對一名落單男子狂砍，由於惡煞持大藍波刀、西瓜刀襲來，被害人嚇得躲避，但仍造成腰部、手臂、大腿刀傷，不少釣蝦場顧客目睹報警；警方兩小時內逮獲張嫌等3名動手砍人嫌犯，起出凶器，查出僅因2名女子電話中口角互嗆，找雙方乾哥出面，張嫌率眾帶刀伏擊對方，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。

事後追出，僅因2女電話中口角，雙方乾哥為女子出氣，相約釣蝦場前談判，被害人林男一人前來，遭遇對方張嫌為首的6名惡煞，一來就出刀砍人，林姓被害人差點遭砍中要害，提告殺人未遂。

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新北市110今天凌晨2時許獲報，五股成泰路三段傳出當街砍人，現場一群惡煞追砍一名男子，被害人連忙躲避仍中刀，民眾見狀擔心被害人安危，大喊警察來了，惡煞們鳥獸散，被害人見惡煞離去，警方快打到場，走到路邊待援。

警方到場，發現受傷的19歲男子左後腰、手臂、大腿身中多刀，消防員檢傷時，發現左後腰傷口遭削掉一層皮，男子隨後就醫，幸無大礙；蘆洲警分局成州所展開追查，以車追人，20分鐘內在成泰路一間骨灰罐店前，逮獲張姓主嫌、同夥林男，兩小時內逮獲陳嫌，動手嫌犯全都到案。

警方追查事發原因，22歲張姓主嫌僅因乾妹與女性友人在電話中口角，不滿之下，向張嫌哭訴要他出面，張嫌為替乾妹出頭，約對方林嫌到成泰路一間釣蝦場前談判，但林男獨自到場等待，張嫌撂來兩車同夥，到場就掏刀衝下車，直接撲向砍殺林男，林男嚇得走避，慌亂間仍中多刀，路人眼見林男不敵對方，大喊警察來了，惡煞們才鳥獸散。

遭砍的林男怒指，他以為只是把事情講一講，未料對方不講武德，到場就持大刀追砍他，險些傷及要害，他堅持提告殺人未遂，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送新北地檢偵辦；警方透露，若兩女涉嫌教唆，也將依法偵辦。

新北市五股今天凌晨傳出當街砍人，多名惡煞持刀追砍一名男子，造成他多處刀傷，警方兩小時逮獲砍人3嫌送辦，持續追緝在逃同夥。（記者吳仁捷翻攝）

新北市五股今天凌晨傳出當街砍人，多名惡煞持刀追砍一名男子，造成他多處刀傷，警方兩小時逮獲3嫌送辦，起初兇刀（見圖）持續追緝在逃同夥。（記者吳仁捷翻攝）

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