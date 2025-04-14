台中狠父猛晃4月大雙胞胎女嬰釀1死1傷 二審減刑原因曝

鄭姓男子涉施虐4月大雙胞胎女兒釀1死1傷，台中高分院近日宣判。（資料照）

2025/04/14 12:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄭姓男子6年前照顧3名年幼女兒時，僅因下班心情煩躁，小孩又同時哭鬧，先後對4月大的雙胞胎姊妹猛晃施暴，釀成1死1傷悲劇，台中地院一審重判8年6月徒刑，二審法院近日考量鄭為家中經濟支柱，且仍有孩子年幼需親情陪伴，認有「情堪憫恕」之處減刑，改判5年。

案發於2019年12月，鄭男當天下班返家，當時妻子正在浴室處理小孩洗澡用品，1歲多的大女兒與4月大的雙胞胎姊姊同時哭鬧，鄭因疲憊又心煩，竟怒氣上頭，猛力搖晃雙胞胎姊姊，後來發現女嬰四肢癱軟、失去意識，緊急送醫後雖撿回一命，但被診斷出有「嬰兒搖晃症」，腦部嚴重受創，院方依法通報為高風險家庭。

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2020年1月，女嬰轉入普通病房療養，卻因黃姓女看護體力不支小憩未注意異常血氧警報，連續響鈴長達419秒才被鄰房家屬發現，導致女嬰缺氧性腦病變，最終不治身亡。

令人震驚的是，同年3月，雙胞胎妹妹因腸胃炎送醫時，醫師又發現其臉部與大腿有不明瘀青，且有腦出血情況，疑似再度遭鄭施虐，鄭辯稱不知傷勢來源，只表示有直式抱著或橫向搖躺安撫小孩，檢方審理後，依成年人對兒童傷害致重傷及傷害致死等罪起訴鄭男、黃女。

台中地院法官一審時依傷害致死等二罪判鄭8年、10月徒刑，應執行8年6月，黃女因與家屬和解，獲公訴不受理，鄭男不服上訴，台中高分院近日審結，認為女嬰死亡看護也有責任，而鄭是家中經濟支柱，積極接受親職教育未再傳不當管教，且家中尚有幼女需照顧親情陪伴，認情堪憫恕減刑，改判4年6月與10月徒刑，合併執行5年。全案仍可上訴。

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