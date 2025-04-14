國防部少校偕妻和同袍吸金逾2億 3人判刑定讞將入獄

最高法院。（資料照）

2025/04/14 11:28

〔記者楊國文／台北報導〕國防部新店資通電軍指揮部督察室少校監察參謀官鞠琮麟，被控與任職化妝品公司的妻子郭侑旻、鞠的軍中同袍，也是郭女胞弟郭政綱等人，假藉投資化妝品名義，招攬軍中同僚、退役軍人投資，涉嫌吸金2.19億多元，其中，鞠的某昔日同袍投資4400多萬，虧損560萬；高雄高分院依違反銀行法，判鞠2年、郭女3年8月、郭男2年徒刑，尚有未扣案犯罪所得1283萬元應發還或沒收；粷3人上訴後，最高法院判決駁回定讞，並啟動防逃機制，均將執行入獄。

判決書指出，鞠琮麟自2019年任台北新店國防部資通電軍指揮部督察室擔任少校監察參謀官，與郭侑旻為夫妻關係，郭政綱為郭侑旻胞弟，郭政綱及同案被告林秉豐（一審判1年10月、緩刑3年，已定讞）均曾任軍職。

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鞠琮麟因妻子郭侑旻在某知名化妝品公司任職，竟共謀吸金不法，由鞠設立「愛拼才會贏2‧0」LINE社群，以投資化妝品生意需用長、短期資金，對外招攬投資，長期投資方案為1年期購入化妝品資金50萬元，每月可得利潤25000元，至於短期投資方案為節慶搶購化妝品的資金10萬元，每月可獲3000到12000元不等的高額利潤吸金。

鞠男等人的同袍、退伍友人見月利率可達1.2％至12％不等，相當誘人，紛紛參與投資，自鞠男2017年開始經營至2020年被投資人檢舉曝光，2年多時間招攬軍中同僚、退役軍人、親友共41人投入資金，總計吸金2億1925萬元。

高雄高分院斥責鞠男夫婦、郭政綱等人藉由擔任軍職或曾任軍職之便，透過保證獲利、高於銀行定存利息等誘因吸金，犯案達2年多時間、被害人多達41人，嚴重影響金融秩序，惟考量鞠男等人與多數被害人達成和解、賠償，依違反銀行法，判處鞠徒刑4年、郭女3年8月、郭男徒刑2年，尚有未扣案犯罪所得1283萬多元應發還被害人或沒收。

鞠男、郭女和郭男不服判決提起上訴，最高法院認定二審決並無違誤，判決駁回上訴，全案定讞。

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