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    今年初以來最大規模 彰縣警局28中階警大調動

    彰化縣警局今天發布28名中階警官調動，是今年至今最大規模調動。 （記者湯世名攝）

    彰化縣警局今天發布28名中階警官調動，是今年至今最大規模調動。 （記者湯世名攝）

    2025/04/14 10:42

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局今天（14日）發布包括副分局長、偵查隊長、副隊長共28名中階幹部調動令，這份名單原本4月上旬發布，適逢大甲媽遶境，彰化列為重點部署區域，因此高層決定待遶境結束後再行發布，這也是今年初以來彰化縣最大規模的中階警官調動。偵查隊長、副隊長23日到任，其餘人員於17日到任。

    28名官警名單，分別是蕭啓東調勤務指揮中心主任、鐘振邦陞任後勤科長、許自强調彰化分局副分局長、吳銘添調和美分局副分局長、林健民調交通隊副隊長、楊士漢調田中分局副分局長、顏志峰調婦幼隊副隊長、鄭孟軒調秘書科股長、蕭汝上調員林分局勤務指揮中心主任、陳盈良調交通隊第三組組長、吳宗憲調溪湖分局第三組組長、周輝燿調溪湖分局第一組組長、詹惠然調溪湖分局第五組組長、張鴻林調芳苑分局第五組組長。

    陳煌明調芳苑分局警備隊長、曾鈺勝調溪湖分局溪湖派出所長、鄭育安調和美分局伸港分駐所長、李翌榮調彰化分局三家派出所長、張忠肯調彰化分局民生路派出所長、冀緜長調芳苑分局芳苑派出所長、陳嘉元調和美分局第三組組長、江忠憲調少年隊組長、蕭家亮調田中分局警備隊長、吳建明調溪湖分局偵查隊長、張勝甥調芳苑分局偵查隊長、陳俊成調鹿港分局偵查隊副隊長、黃冠智調員林分局偵查隊副隊長、王彧宏調北斗分局偵查隊副隊長。

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