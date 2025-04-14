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    時速208公里！軍人騎「街跑之王」台74線狂飆 PO網炫耀被警盯上

    曾男騎紅牌重機在台74飆到208公里，該路段速限為80公里。（警方提供）

    曾男騎紅牌重機在台74飆到208公里，該路段速限為80公里。（警方提供）

    2025/04/14 11:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市22歲曾姓男子是職業軍人，近期在台74線快速道路騎乘價值60萬元、號稱「中量級街跑之王」的義大利紅牌重機，以誇張時速208公里狂飆疾馳，是該路段速限80公里的兩倍以上，更自豪地將影片上傳社群平台，搭配震撼動感音樂炫耀，結果反被警方「網路巡邏」鎖定，依法開罰。

    第六分局今天指出，曾男對大型重機情有獨鍾，平時便常騎重機遊山玩水，自購買這輛義大利品牌Aprilia RS 660 Extrema重機後，更是視如珍寶，當作日常的代步工具，上月他從台中沙鹿訪友返家，經西屯路匝道騎上台74線後一路往北屯方向狂飆，過程中不僅肆意變換車道，更拉高轉速衝出208公里驚人時速。

    此舉讓其他用路人看了直冒冷汗，嚇得膽戰心驚，此外，曾男也喜歡將自己騎重機影片上傳網路分享，此次他飆至208公里的影片，也在事後PO到社群平台，警方則是近日網路巡邏時發現，立即通知曾男到案說明，除依道路管理處罰條例規定，在快速公路上超速可罰3000元至6000元，還需面對高達3.6萬元的危險駕駛罰單，並遭吊扣牌照6個月，另如再犯可能導致重機遭沒入，以及吃上公共危險官司。

    第六分局長周俊銘強調，飆車是不負責任的行為，除會對自身安全產生危害外，更是置其他用路民眾生命不顧，西屯區轄內有國道、台74及多條重要道路匯聚，飆車行為更是容易造成重大交通意外。

    而該分局今年迄今為止已經針對嚴重超速開出50張罰單，就是要讓飆仔知道「飆車再快也沒警察開單快！」呼籲民眾切勿拿生命當兒戲。

    曾男騎重機飆速208公里，遭警方鎖定開罰。（警方提供）

    曾男騎重機飆速208公里，遭警方鎖定開罰。（警方提供）

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