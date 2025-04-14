女兒感情出狀況 莽父偕友攔車毆打無緣女婿法官判拘5日

基隆地院近日審結，認定林、鄒二人觸犯強制罪，分別判處拘役5日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/04/14 10:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子得知女兒與其何姓前男友有感情問題，去年1月10日上午8時許，竟偕同鄒姓友人前往何男住家附近，準備找對方理論。適逢何男駕車返家，兩人衝向前強行將何男拉出車外毆打。何男不甘被揍，憤而提告。基隆地院近日審結，認定林、鄒二人觸犯強制罪，分別判處拘役5日，得易科罰金。

檢警調查，林父知道女兒與何男有感情問題，便於案發當日偕同鄒姓友人前往何男住所附近，要與其理論。碰巧，遇到剛駕車返家的何男，隨即要求對方下車。

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何男見對方來勢洶洶，且鄒男還一度將手伸進車內，企圖打開車門，趕緊駕車離去，卻反被林男擋在車前攔下。直至何男表示已經報警，林男才讓其離去。何男躲在周邊等候警方到場時，卻被林、鄒二人發現，開啟其車門後，慘遭拉下車，毆打，造成頭部鈍傷、嘴唇擦傷、胸部鈍傷等傷害，何男憤而提告。

檢察官偵訊後，認定林、鄒二人涉犯傷害、強制等罪，依法將二人起訴，並向法院聲請建議判決處刑。

法院審理期間，雙方達成和解，何男撤回傷害告訴案件；強制罪部分，法官考量林、鄒二人坦承犯行、犯罪動機、目的，且已達成和解，判處二人拘役5日，得易科罰金5千元，緩刑2年。

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