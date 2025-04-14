二度撤銷交保！陳政谷、林明佐是否再回看守所 今下午重開羈押庭

「百億總裁」陳政谷（圖中）財力雄厚，以2億元具保，高等法院台中分院發回台中地院重新裁定。（資料照）

2025/04/14 09:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中地方法院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢及洩密等案件，先前裁定集團總裁陳政谷與前刑事局警政監林明佐分以2億元與1200萬元交保，並配戴電子腳環監控，不過，台中高分院11日第二度撤銷交保裁定，認定二人仍有高度逃亡與串證之虞，發回台中地院重新裁定，今天下午3時重開羈押庭。

九州博弈集團透過旗下公司開發的第三方支付系統，協助詐騙及博弈集團進行資金洗錢，林明佐擔任台中市刑大大隊長期間，涉嫌將偵查情資透過同居女友徐培菁洩露給陳政谷，並收受4451萬元賄款，陳、林兩人被起訴後已被羈押近10個月。

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台中高分院指出，林明佐財產來源不明金額高達6616萬元，僅扣押1216萬元，仍有5400萬元去向不明，恐構成潛逃誘因，雖林提出患有惡性經瘤且生活無法自理，但法院認為仍可由看守所安排就醫或保外醫療，無須以交保處分。

陳政谷部分，二審認為他曾在警方第二次搜索期間，於桃園機場準備出境時被拘提，另有逃往高雄避不見面之情事，顯示具逃亡可能，加上九州集團資金龐大，涉案金流達438億餘元，目前僅扣押41億多元資產，2億元交保金額顯與其財力不符。

高等法院台中分院強調，台中地院維持各2億元與1200萬元交保金額，再輔以電子腳環監控等條件，是否足以確保2人不會逃亡？原審未充分說明維持原交保金額理由，認為難以確保審判與執行程序，檢察官抗告有據，因此撤銷原裁定並發回更裁，今天下午羈押庭結果將決定兩人是否重回看守所。

高等法院台中分院認為林明佐（圖中，坐輪椅者）收賄贓款有5400萬元不知去處。（資料照）

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