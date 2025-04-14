婆媳投資糾紛鬧上法院！法官認定媳婦「被退夥」可獲賠 判婆婆敗訴

基隆地院近日審結，依任女提供的事證顯示，呂婦曾答應返還退夥金，故判她敗訴。（記者吳昇儒攝）

2025/04/14 09:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名呂姓婆婆與任姓媳婦一同投資冰店，婆婆也拿錢出來以媳婦名義投資股票。後來因冰店投資失利，婆婆也曾允諾讓媳婦退夥，媳婦便將股票出售後的現金當作退夥金。呂姓婆婆則認為，兩事不應混為一談，提告想要索回股金。基隆地院近日審結，依任女提供的事證顯示，呂婦曾答應返還退夥金，故判她敗訴。

呂姓婦人主張，去年7月曾委託媳婦購買18萬3114元股票，兩個月後，又將股票售出，便要求媳婦將款項返還。但對方卻不願歸還該筆款項，因此聲明任姓媳婦應返還18萬3114元。

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任女則表示，本來是婆婆要幫丈夫購買投資型保單，因保險公司拒絕承保，才決定改以自己名義購入指定股票作為長期儲蓄投資用。購買股票金額為18萬3114元，售出時虧損5994元，因此僅於17萬7120元，但過程均是依照婆婆指示，自己並未擅動款項，亦無額外得利。

此外，因雙方於前年約定合夥開立剉冰店，自己投入30萬元，卻於去年9月單方面被要求退夥，且被收回剉冰店鑰匙、遙控器。同年12月13日寄出存證信函告知婆婆同意拆夥，也於股票出售時已告知對方股票費用將作為退夥費，另須返還12萬2880元，該部分已請律師協助，請法官駁回對方之訴。

呂姓婆婆則向法官補充回應指出，剉冰店部分，曾告知媳婦如果不合夥，導致店面無法經營就同意把錢還給對方，若有賺錢就不歸還，也有在吵架時要求被告把股票賣掉後，將股票交割款交給媳婦扣抵出資額，但剉冰店沒有營運花費尚未清算，雙方仍有其他款項尚未清償，因此兩者不應混為一談。

法官審理後認為，依照相關人的LINE對話截圖等證據顯示，呂婦已明確向媳婦表示，要將股票交割款當作扣抵剉冰店的投資款項，故認定呂婦要求返還該筆款項無理由，不應准許。

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