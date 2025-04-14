台東民宅火警兩死！高雄原民會主委洪布斯嗆台東縣府「扯到不能再扯」

高雄原民會主委洪布斯怒嗆台東縣府「扯到不能再扯」。（翻攝洪布斯臉書）

2025/04/14 08:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕台東發生民宅疑遭縱火導致兩死案件!高市原民會主委洪布斯今晨發文嗆爆台東縣政府，一個原住民的縣市，對待族人枉死怎能如此不重視？至今第七天了，都沒給家屬一個交代、連個慰問都沒有？「扯到不能再扯」。

台東市強國街一處鐵皮屋出租套房本月8日晚傳出火警，延燒1個多小時後撲滅，現場被發現年約50歲男子遭濃煙嗆死，警方隔天逮捕1涉嫌縱火的林姓女子，10日鑑識人員又在2樓房間發現一具焦黑屍體，經查該死者為出租女房客，報請檢察官相驗。

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洪布斯今晨發文怒嗆，扯到不能再扯！一切結束了？那死者與家屬就應該嗎？人命如此不值嗎？這起火燒租屋從一開始僅發現一名死者，過了幾天又出現另一名死者，這是什麼離譜的調查手法？

她表示，枉死的冤屈就發生在自己族人身上，一位來自台東大武、另一位來自台東蘭嶼，讓族人們深感痛心也氣憤，至今第七天了，台東縣府相關單位都還沒有給家屬一個交代！？連個慰問都沒有？

洪布斯指出，明知嫌犯是危險人物，卻沒有列管機制以保護人民安全，台東治安也出現疑慮了嗎？一個原住民的縣市對待族人的枉死，怎能如此不重視？誰都吞不下這口氣！

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