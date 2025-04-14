勾結中古車行查個資 2警二審改判6年、5年

宋姓、侯姓警員涉嫌販售車籍資料，被高雄高分院依貪瀆判刑。（記者鮑建信攝）

2025/04/14 07:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕在高雄、新北任職的宋姓、侯姓警員，涉嫌收受賄款，洩漏240筆車籍個資予二手車行業者，被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例，從輕分別改判徒刑6年和5年。

判決書指出，被告宋員、侯員分別為高雄市小港分局小港派出所和新北市瑞芳分局澳底派出所警員。被告姜姓與連姓男子（均判罪）則在新北市板橋經營二手車行業務，姜男並為宋的好友。

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2022年7月至2023年9月底，宋員因缺錢，同意藉由「內政部警政署刑案資訊系統」，幫姜等人查詢車籍個資，每筆1000元報酬，共查詢105筆。

2023年10月間，小港分局稽核時發現宋員濫用職權私查車籍資料，報請檢察官指揮後執行搜索，聲請羈押宋、姜、連等3人獲准。

檢方並擴大追查，赫然發現侯員也以每筆500或1000元代價，自2023年10月起至2024年1月間，為姜男、連男和另名林姓男子（判刑）等人共查詢135筆車籍個資。

高雄地院依違反貪污治罪條例，分別判處宋員、侯員有期徒刑8年和6年2月，2人不服上訴，高雄高分院從輕改判6年和5年徒刑，均褫奪公權4年，仍可上訴。

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