大甲媽祖遶境回鑾延遲逾2小時 信徒簇擁返廟安座

2025/04/14 01:54

〔中央社〕台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，原預計昨天晚間11時回鑾安座，但因沿途信眾簇擁，直到今天凌晨1時，延遲逾2個小時才回到廟內，讓進香活動劃下句點。

大甲媽祖鑾轎原預計昨晚11時返回廟內舉辦安座儀式，但因沿途許多信眾簇擁，排隊等候鑽轎底，行程因此延遲。

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媽祖鑾轎於昨晚6時才通過大甲水尾橋進入市區，依序遶境4個城門。鎮瀾宮廟前廣場入夜後開始有信徒聚集，觀看陣頭與宮廟進香，且不時燃放鞭炮與煙火，相當熱鬧。

最後媽祖鑾轎在今天凌晨1時10分才進入鎮瀾宮廟埕，接著廟方人員將媽祖神像，依序自鑾轎中請出後，接力傳遞安座。過程中信徒觸摸神像，希望能夠摸得來年的平安順利。台中副市長鄭照新、鎮瀾宮董事長顏清標等人也出席安座大典。

大甲媽祖4日晚間10時45分起駕，展開9天8夜的遶境進香之旅，途經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，全程長達340多公里。參加遶境的正爐媽、副爐媽、湄洲媽等神像，今天凌晨依序被安置在神案上，在廟方人員誦經聲中，一年一度的大甲媽祖遶境進香活動劃下句點。（編輯：何宏儒）1140414

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