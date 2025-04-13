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    趁阿嬤煮晚餐溜出門 3歲童獨騎滑步車穿梭馬路超驚險

    阿嬤煮晚餐、3歲童獨騎滑步車上街，巡警急攔下助返家。（平鎮警分局提供）

    阿嬤煮晚餐、3歲童獨騎滑步車上街，巡警急攔下助返家。（平鎮警分局提供）

    2025/04/13 21:51

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區週休假日發生驚險一幕，1名3歲的小男童下午趁著照顧他的阿嬤不注意，獨自打開鐵捲門，騎著滑步車溜出家門，穿梭在車來車往的馬路上玩耍，情況危險。所幸平鎮派出所員警巡邏經過，機警發現異狀，立即上前協助，最終將男童平安送返家中。

    平鎮派出所所長姜國襄今日表示，家住平鎮區的3歲男童，因父母外出工作，由阿嬤代為照顧。未料傍晚時分，男童趁著阿嬤忙於煮晚餐之際，竟自行打開鐵捲門，騎著滑步車悄悄溜出家門，男童在巷弄中穿梭，令人為之心驚。

    所幸平鎮派出所警員紀辰翰及沈宇威巡邏經過，眼尖發現異狀，立刻停下車輛上前關心。由於男童年紀尚小，無法清楚表達身分與住址，員警研判其應住在附近，便帶著男童沿著南安路逐戶詢問。經過一番耐心尋找，最終順利找到男童的家人，成功協助他平安返家。

    至於阿嬤見員警護送孫子返家，驚訝又感動，連聲向警方致謝，對員警及時伸援表達由衷感激。警方也藉此提醒家長與照護者，務必留意居家門鎖與孩童行蹤，加強安全防範，避免類似情事再次發生，以保障孩童人身安全。

    阿嬤煮晚餐、3歲童獨騎滑步車上街，巡警急攔下助返家。（平鎮警分局提供）

    阿嬤煮晚餐、3歲童獨騎滑步車上街，巡警急攔下助返家。（平鎮警分局提供）

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