凌晨省道趴趴走！ 失智翁坐輪椅游蕩3公里被尋獲

南投竹山鎮80歲失智老人凌晨自行離開安養院，坐著輪椅在省道趴趴走長達3公里，被巡邏員警及時發現帶回派出所。（竹山警方提供）

2025/04/13 19:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮1名80歲失智老人，日前在凌晨坐著輪椅在省道趴趴走，竹山警方巡邏見狀上前關心，經查竟是自行離開安養院的老人，且一路在暗夜游蕩長達3公里，當下協助載回安養院，解除一場公路驚魂。

警方表示，該名老翁因發生車禍不便於行，且患有失智症，於鎮上的安養院接受照護，不料老翁日前因想回到鹿谷老家，便於凌晨自行打開安養院大門，坐著輪椅外出，直到在省道游走3公里後，才被巡邏員警發現帶回派出所。

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當時老翁雖意識清楚，但言語卻無法明確表達，經查詢警政系統聯繫上家人，惟礙於家屬均居住在外地，無法及時接回老人，便在家屬同意下，先將老人送回安養院照護，令家屬與安養機構均相當感謝。

警方呼籲，民眾應多加注意家中長輩行蹤，安養機構也應留意人員進出，尤其對於失智長輩更應特別關注，除可讓長輩配戴失智手環，也可在其衣物留下聯絡資料，若不慎走失才能立即通知家屬。

南投竹山鎮80歲失智老人凌晨自行離開安養院，坐著輪椅在省道趴趴走長達3公里，被巡邏員警及時發現帶回派出所。（竹山警方提供）

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