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    湖西南寮民宅倉庫火警 澎湖消防局緊急馳援

    湖西南寮社區某民宅倉庫傳出火警，澎湖縣政府消防局緊急馳援。（澎湖縣政府消防局提供）

    湖西南寮社區某民宅倉庫傳出火警，澎湖縣政府消防局緊急馳援。（澎湖縣政府消防局提供）

    2025/04/13 18:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖觀光旺季甫展開，列入百大綠色旅遊地點的湖西鄉南寮社區，今（13）日傳出某民宅倉庫火警，澎湖縣政府消防局據報後，緊急調度第二大隊、湖西、白沙、馬公分隊及龍門港消防分隊等消防車趕往現場馳援，火勢在半小時內撲滅，所幸僅財物損失，無人員傷亡，詳細起火原因，刻由消防局火調小組調查釐清。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今（13）日下午3時48分接獲民眾報案，指稱:西鄉南寮村某民宅後方倉庫發生火警，請求派遣人車搶救。消防局獲報後，立即派遣第二大隊、湖西、白沙、馬公分隊及龍門港消防分隊，共8車12人前往搶救，現場由副大隊長王思源負責指揮，並通知台電及自來水公司配合搶救。

    勤務人員到達現場後，立即部署水線搶救，火勢於下午4時13分控制、下午4時18分火勢熄滅。現場燒毀冷凍庫設備及雜物，燃燒面積約20平方公尺，火勢並延燒至鄰棟房屋，致門窗及遮雨棚浪板部分燒毀。

    有關此起火警起火原因及損失金額，將由消防局火災調查科進行後續調查。

    由浪板搭建的鐵皮倉庫，祝融肆虐殘破不堪。（澎湖縣政府消防局提供）

    由浪板搭建的鐵皮倉庫，祝融肆虐殘破不堪。（澎湖縣政府消防局提供）

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