彰化2巡邏員警護送阿嬤過馬路 2.4萬人齊讚給愛心

彰化警分局民族路派出所巡佐廖啟仲（右1）及女警周宛宣（右3）以警車交叉保護阿嬤，畫面暖心。 （圖由警方提供）

2025/04/13 15:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市街頭昨天（12日）上演一齣感人畫面，1名阿嬤拄著助行器過馬路，車水馬龍相當危險，彰化警分局民族路派出所巡佐廖啟仲及女警周宛宣正好巡邏行經該處，立即以警車交叉保護阿嬤，廖啟仲甚至騎著警車肉身護送阿嬤過馬路，被民眾拍攝PO上網，引來2.4萬人按讚給愛心直呼「溫馨」。

這段流傳在網路的影片顯示，昨天上午10點49分左右，1名阿嬤拄著助行器站在彰化市中山路與南郭路口，當時車水馬龍交通繁忙，中山路紅燈時阿嬤起身準備通過馬路，但是動作相當緩慢，只能一步一步慢慢行走。

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此時正好彰化警分局民族路派出所巡佐廖啟仲及女警周宛宣正好巡邏行經該處等紅燈，兩員發現阿嬤過馬路，立即騎著警車上前交叉保護阿嬤，剛好附近又發生一起車輛碰撞事故，廖啟仲立即示意周員去處理事故，他則騎著警車擋在阿嬤身旁，陪著阿嬤一步一步穿越馬路。

一般人過馬路可能僅花幾秒鐘，但阿嬤過馬路足足花了快1分鐘，巡佐廖啟仲不疾不徐的跟在旁邊，還不時左顧右盼，避免來車撞上阿嬤。

員警肉身護送阿嬤過馬路，被民眾拍攝PO上網，引來2.4萬人按讚給愛心直呼「溫馨」。有網友感謝員警，無論在什麼時候，都站在前線，默默承擔起保護我們的責任；還有人說警察果真是人民保母，讓大家感受到安全與希望，也讓這個社會變得更加美好。

彰化警分局民族路派出所巡佐廖啟仲以警車護送阿嬤過馬路，網友直呼溫馨。 （圖由警方提供）

彰化警分局民族路派出所巡佐廖啟仲騎著警車肉身護送阿嬤過馬路，被民眾拍攝PO上網，2.4萬人按讚給愛心。 （圖由警方提供）

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