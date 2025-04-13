人夫、小三互傳「用力撞妳嗎」 人妻崩潰求償獲判賠25萬

人夫與徐女互傳「用力撞妳嗎？」、「等你撞擊」對話，新北地院判２人須賠償人妻25萬元精神慰撫金。（情境圖）

2025/04/13 15:13

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市1名人妻意外發現先生與徐姓女子互稱「老公老婆」，還互傳「用力撞妳嗎？」、「等你撞擊」、「幫你玩蛋蛋」等親密對話後，怒向2人求償100萬元。新北地院審理認為2人的對話，已逾越交友分際，判人夫與徐女須連帶賠償人妻台幣25萬元。

人妻起訴主張，先生與徐女自2021年起至去年3月間互傳訊息，長達3年時間互動頻繁，2人以老公老婆互稱，且互傳性暗示對話，包括「親、抱、用力撞妳嗎？」「等你撞擊」、「妳自己想無套做嗎？」、「我幫你玩蛋蛋腿軟」、「抱睡」等內容，並據此內容以2人侵害她的配偶權，求償100萬元精神慰撫金。

請繼續往下閱讀...

法院審理時，人夫辯稱他與徐女的對話，不過是性幻想的對話，並未發生過性行為，且他與妻子婚後已有開放式關係共識，也曾一起參與5到6次性愛聯誼。

法官認為，人妻提出先生與徐女的親密對話雖不能認定有發生性行為，但2人互傳性幻想的對話，已逾越男女交往分際，違背善良風俗，認定2人侵害人妻配偶權情節重大，判2人須連帶賠償人妻25萬元。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法