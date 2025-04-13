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    老翁到台大醫院住院開刀 居然還順手牽羊偷走1萬多元現金

    謝姓老翁棄置腰包。（記者王冠仁翻攝）

    謝姓老翁棄置腰包。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/13 14:58

    〔記者王冠仁／台北報導〕71歲謝姓老翁因病到台大醫院住院開刀，他出院那天，在醫院內廁所發現有人遺留一個腰包，腰包內有1萬多元現金；他起貪念，將現金占為己有，腰包則隨意棄置在路旁花圃，隨後打算搭公車離去。幸虧警方當時正在幫忙腰包失主追查，警方發現謝涉有嫌疑，在他上公車前將其攔下，還意外發現他是竊盜慣犯，也因涉及其他竊案被通緝，將他逮個正著。

    警方調查，謝姓老翁因病前往台大醫院住院開刀，出院那天，他在醫院內一處廁所，發現有其他人遺留的腰包；他好奇打開腰包一看，發現有1萬多元現金。他將現金占為己有，隨後拿著腰包去路旁等公車時，隨意將腰包往花圃棄置。

    不過，當天腰包失主發現腰包不見後，返回廁所尋找未果，最後找上警方幫忙尋找。警方當時正在查看醫院內監視器，發現腰包失主離開廁所後，有另外一名男子進入廁所，隨後還拿著腰包離開；警方會同院方駐衛警，根據拾取腰包的男子之衣著特徵追查，不久後發現他在附近路口的公車站牌等公車，隨即上前攔人。

    警方查出涉嫌拿走腰包的是71歲謝姓老翁，還查出他因涉及其他竊案，被發布通緝；由於謝被攔下時，身上並無腰包，警方進一步追問，這才發現他將腰包內現金占為己有，等公車前將腰包隨意棄置在路旁花圃。

    警方最後將謝解送歸案，也另外將他依竊盜罪嫌送辦。

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