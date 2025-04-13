台中3男子廢棄加油站亂塗鴉 稱幫朋友彩繪先「練習」

黃姓、王姓、張姓3名男子，昨天闖入大里大明路一處廢棄的加油站胡亂塗鴉，警方獲報將3人帶回警局裁處。（記者陳建志翻攝）

2025/04/13 14:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里大明路一處廢棄的加油站，昨天上午黃姓（21歲）、王姓、（19歲）、張姓（31歲）男子路過，逕自爬過圍籬闖入任意在圍牆塗鴉，民眾發現向警方報案，3人表示，因昨晚要幫朋友彩繪，先在這裡「練習」，但因未獲得所有人同意，行為已違法，全數帶回警局，依違反社會秩序維護法第90條第2款裁罰。

台中市警局霧峰分局國光派出所昨天上午11點50分左右接獲民眾辦案，表示大里區大明路一處廢棄的加油站，有3名男子闖入，並在裡面的鐵皮圍牆塗鴉，員警獲報迅速趕到，果然看到黃姓（21歲）、王姓、（19歲）、張姓（31歲）3名男子正在裡面噴漆塗鴉，立刻制止3人行為。

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3人坦承未經同意就入內塗鴉，表示昨天晚上原本要幫朋友塗鴉彩繪，因行經這裡發現已經廢棄，就進入塗鴉「練習」，因未經所有人同意下，亦不可以任意塗鴉，警方當場制止其行為並全數帶回依違反社會秩序維護法第90條第2款裁罰，並將聯絡土地所有人詢問是否提告。

霧峰分局呼籲，未經許可任意塗抹他人房屋、圍牆，建築物，都是違法的行為，須負法律責任，涉嫌違反社會秩序維護法最高可處新臺幣3000元罰鍰，提醒塗鴉客切勿存僥倖心態，以身試法將遭重罰。

黃姓、王姓、張姓3名男子，昨天闖入大里大明路一處廢棄的加油站胡亂塗鴉，警方獲報將3人全帶回警局裁處。（記者陳建志翻攝）

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