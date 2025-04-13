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    台北新光三越Diamond Towers遭竊 賊趁員工拿貨搜刮現金

    台北市新光三越百貨Diamond Towers傳竊案。（資料照，記者徐義平攝）

    台北市新光三越百貨Diamond Towers傳竊案。（資料照，記者徐義平攝）

    2025/04/13 13:16

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市大安區新光三越百貨Diamond Towers傳竊案！竊賊鎖定其中一間運動用品櫃稱要試穿，再趁工作人員到倉庫拿貨時，伺機搜刮收銀機及員工現金，被害人友人在社群貼文曝光此事，指出該名竊賊犯下至少3起竊案。大安警分局今表示，已介入調查將追查嫌犯到案。

    被害店員友人今在社群Threads貼文指出，竊賊假裝是客人要試穿，請櫃上小姐去倉庫拿貨，再趁櫃上沒人時打開收銀機偷走錢，甚至還搜刮朋友的皮夾，拿走好幾千元，經警方調閱監視器，發現根本就是同1人，去年偷過2次、今年偷1次。

    大安警分局調查，北市新光三越Diamond Towers的3樓一間運動用品櫃，昨天下午4時許報案有現金遭竊，經到場清點後，損失收銀機現金1100元及員工皮夾現金3000元，而鑑識人員已採集相關跡證。

    警方表示，經調閱監視器影像，發現同一櫃位去年8月也有2起類似的手法，而嫌犯的身形及特徵與昨天的嫌犯相似，已經組成專案小組，將擴大調閱監視器盡速查緝到案。

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