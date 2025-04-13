格鬥賽戰場轉移？大甲媽祖回鑾途經彰化「連3年沒打」

大甲媽前晚回鑾彰化市，彰化縣警局機動應變隊員強勢介入，化解各種可能衝突。 （圖由民眾提供）

2025/04/13 13:00

〔記者湯世名／彰化報導〕戰場轉移？大甲媽今年在南下遶境或回鑾經過彰化縣境時，曾發生數波零星推擠與叫囂，在彰化縣警局「機動應變隊」等單位強勢介入下將陣頭氣焰壓制，已連3年未爆發打架衝突「格鬥賽」。

今年大甲媽遶境進香進入彰化縣境前夕，縣警局長陳明君即召集相關單位研妥警力部署、支援、重點路段交通疏導；5日下午進入彰化市區後，由彰化警分局、縣警局「機動應變隊」接手，直到6日凌晨通過民生地下道，在彰化市傳出2起小規模推擠，所幸警方強勢介入，迅速將兩派人馬架開，並將鬧事者帶回派出所，讓可能擴大的衝突瞬間瓦解。

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大甲媽11日回鑾行經彰化市一級戰區大埔路，發生陣頭叫囂情勢，緊貼著媽祖鑾轎的機動應變隊長林世明喝斥陣頭「惦惦啦，麥黑白來」，應變隊人高馬大的技術教官訊勿將人牆往外推，將陣頭高漲的氣勢澆熄，一觸即發的衝突瞬間瓦解。

不料昨晚大甲媽回鑾台中清水區時卻傳出「格鬥賽」，有網路影片PO出信眾大打出手，警方出面壓制，有民眾就戲稱「大甲盃格鬥賽」開打。

大甲媽遶境彰化縣已是連3年未傳出暴力衝突，警察局長陳明君指示成立的「機動應變隊」功不可沒，就連雲林縣警局去年也來取經並成立「護轎大隊」。

彰化縣警局機動應變隊長林世明對此指出，他們將媽祖鑾轎團團包圍，遇有狀況立即強勢排除，讓衝突的火花瞬間化解，是連3年平安的主因之一。

大甲媽前晚回鑾彰化市發，彰化縣警局機動應變隊長林世明（右）與隊員將鑾轎團團圍住。 （圖由民眾提供）

大甲媽前晚回鑾彰化市大埔路，彰化縣警局機動應變隊長林世明（右）與隊員強勢介入將陣頭氣焰壓制。 （圖由民眾提供）

大甲媽前晚回鑾彰化市發生零星推擠叫囂，彰化縣警局機動應變隊長林世明（中）與隊員強勢介入將陣頭氣焰壓制。 （圖由民眾提供）

大甲媽前晚回鑾彰化市大埔路，員警將媽祖鑾轎團團圍住。 （圖由民眾提供）

大甲媽今年遶境彰化順利，彰化縣警局機動應變隊長林世明（中）與隊員在媽祖回鑾大度橋前大合照，象徵任務成功。 （圖由林世明提供）

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