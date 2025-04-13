宜縣派出所踹狗造成「黑皮」尾椎受傷 竟是自家人心情不好踹傷

羅東警分局五結分駐所飼養的「黑皮」尾椎錯位、骨盤裂傷，竟是所內警員心情不好將狗踹傷。（記者江志雄攝）

2025/04/13 12:24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東警分局五結分駐所飼養的台灣土狗「黑皮」，每天陪伴同仁執勤培養出深厚感情，後來無端尾椎錯位、骨盤裂傷，經過調查，竟是所內一名李姓警員心情不好將狗踹傷。李員違反動物保護法，被裁罰1萬5000元，並接受3小時動物保護講習課程。

五結分駐所所長郁元杰今天（13日）受訪時表示，同仁違反動物保護法，警方查明後主動函送縣府裁罰，「黑皮」經過治療，傷口已經癒合，但似乎會怕人，比以前更有警戒心，相當讓人相當心疼。

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「黑皮」是隻黑色混種犬，2年前送到五結分駐所時才4個月大，由所內同仁輪流餵食、洗澡，身上綁著領巾，平時陪同警員值班，見到陌生人上門便會吠叫，歷經朝夕相處，被視為分駐所一份子。今年2月間，牠的尾巴受傷，警方調閱監視畫面，循線查出自家人所為，全案函送宜蘭縣動植物防疫所裁罰。

警方調查，2月26日凌晨1點，李姓警員值班時觸摸「黑皮」尾巴，「黑皮」露出生氣表情，李員心情不佳用腳踢狗，小狗驚恐之餘跑到牆角躲藏，李員上前繼續踹狗，當時不知小狗是否有受傷。

「黑皮」後來送醫治療，確認尾巴第一節尾椎錯位、骨盤骨上緣右側裂傷，但未達肢體嚴重殘缺程度，完成筆錄後函送宜縣動植物防疫所辦理。防疫所認定李員行為已違反動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，本月1日做成行政處分書，裁罰1萬5000元罰鍰，並令他接受動物保護講習3小時課程。

「黑皮」平時待在五結分駐所陪同警員值班。（記者江志雄攝）

「黑皮」與分駐所同仁互動親密。（記者江志雄攝）

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