捧百萬現金到郵局匯9筆標會錢 以為被詐騙結果是出金車手

詹嫌前往大安區新生北路光華郵局，準備匯出9筆匯款共104萬餘元，櫃台人員見大量異常匯款，以為他遭到詐騙，立即通報警方前來了解。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/13 11:54

〔記者陸運鋒／台北報導〕詹姓男子前天（11日）晚間捧著百萬元現金，跑到台北市大安區光華郵局準備匯出9筆款項，櫃台人員以為詹男遭到詐騙立即報案，警方到場詢問，詹男稱是互助會要匯出的款項，但進一步細查後，發現詹男根本就是出金車手，當場搓破他的謊言，警方今公布影像並說明。

據了解，位在台北市大安區的光華郵局，是北市唯二晚間6時以後還有在營業的郵局，詹嫌刻意挑選該間郵局準備下班時間，郵務人員較為忙碌時前往匯款。

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大安警分局調查，40歲詹嫌當天晚間6時許，前往北市大安區新生北路光華郵局，準備匯出9筆匯款共104萬餘元，櫃台人員見大量異常匯款，以為他遭到詐騙，立即通報警方前來了解。

據查，詹嫌在盤查過程中，謊稱百萬現金都是互助會要繳的會錢，準備匯出給會腳，但警方細問互助會內容、成員，並要求撥打電話與會腳通話，詹男支吾其詞無法提出證明及通話，隨後被帶回派出所調查。

據了解，警方清查詹嫌手機及受款戶後，進而聯繫上一名吳姓男子，發現他是投資股票詐騙被害人，且4月初投入3萬2000元，該詐騙投資群組稱本檔期已獲利4萬9670元可供出金，而詹嫌其中一筆匯款正好就是4萬9670元，當場戳破謊言，才讓他坦承是出金車手。

警方表示，另從詹嫌身上查扣現金104萬餘元、匯款單、偽冒收據等證物，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並擴大追查其他共犯。

警方指出，將加強全面查緝集團核心成員、查扣不法所得，持續與金融機構聯手保護國人財產安全，另鼓勵全民從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，經向警方檢舉成功，於拘提或逮捕移送後，即可獲頒5萬元檢舉獎金。

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詹姓男子捧著百萬元現金到台北市光華郵局準備匯出9筆款項，櫃台人員察覺有異報案，詹男稱是互助會要匯出的款項，但進一步細查後，發現詹男根本就是出金車手，當場搓破他的謊言。（記者陸運鋒翻攝）

警方戳破詹嫌謊言後，查扣104萬元準備出金的款項。（記者陸運鋒翻攝）

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