「你的表情出賣你」 台中2車手演技太差...當街遭活逮

警方當街逮捕兩名車手。（警方提供）

2025/04/13 11:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓等兩名車手近日到超商領取內有人頭帳戶包裹，開車停等路旁等候指示交付上手時，因違停遇警方攔查，只見兩人神色緊張、眼神飄忽、額頭冒汗，「你的表情已經出賣你了！」因演技加上表情控管太差被當街識破活逮，詢後均依詐欺等罪嫌送辦。

台中市第六分局今天說明案情指出，該分局西屯所員警，10日晚間巡經台灣大道三段686巷與上安路口時，發現一輛違停轎車行跡可疑，盤查過程中駕駛與乘客一搭一唱，說話支支吾吾還四處張望，眼神飄移不定試圖閃避警方目光，讓員警察覺不對勁忍不住脫口：「你的表情已經出賣你了啦！」

請繼續往下閱讀...

此話一出，兩人瞬間語塞，乖乖交出剛從超商領來的包裹，包裹一打開，裡面赫然是金融卡與寄貨收據，經查，同為26歲的郭姓與鄞姓男子受詐騙集團指示，負責前往超商領取內有人頭帳戶包裹，兩人雖辯稱「不知道裡面是什麼」，但車手身分早已被破綻百出的行為出賣。

現場共查扣金融提款卡1張、寄貨收據1張及工作手機2支等相關證物，警方詢後先將全案依詐欺等罪嫌送辦，並持續追查幕後詐欺集團成員，以遏止類似犯罪行為。

第六分局呼籲，詐欺集團手法層出不窮，常透過社群軟體招募車手、取簿手等人員，並以高薪作為誘因，吸引不知情的民眾加入非法活動，任何人若發現可疑徵才資訊，應提高警覺，避免誤入詐欺陷阱，若接獲可疑來電或訊息，可隨時撥打165反詐騙專線求證，以保護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣金融提款卡1張、寄貨收據1張及工作手機2支等相關證物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法