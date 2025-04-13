開車未禮讓行人遭檢舉質疑「AI合成造假」提告 法院勘驗打臉了

陳姓駕駛開車行經行人穿越道被檢舉未禮讓行人，卻質疑檢舉者影片合成造假，法官勘驗影片後認證確實未禮讓行人。（記者陳建志攝）

2025/04/13 11:15

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣陳姓駕駛，去年4月開車行經台中市，因行經行人穿越道未禮讓行人遭人檢舉，警方開罰6000元，陳某不服提出行政訴訟，質疑檢舉影片是AI合成造假，並認為裁罰最高的6000元不符比例原則，要求撤銷罰單。台中高等行政法院法官勘驗影片，發現他行經行人穿越道時距離行人不到3公尺，未禮讓行人事證明確，且影片顯示時間序正常，並無剪輯或漏秒，無後製加工情形，判決駁回。

判決指出，陳姓駕駛去年4月4日下午3點多，駕駛自小客車行經台中市美村路與美村路一段52巷交岔路口，出現「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停禮讓行人先行通過」違規，經民眾檢舉後由員警逕行舉發，開罰6000元、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，陳某不服提出行政訴訟。

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陳某主張，並未看到行人穿越道有行人，否則一定會禮讓行人先行，質疑檢舉影片應屬AI合成造假。且自己的駕駛行為並非惡性重大，卻裁罰最高罰鍰6000元，違反比例原則與法律明確性原則，傷害財產權，要求撤銷罰單。

被告的台中區監理所答辯稱，依採證影像，當時陳姓駕駛接近行人穿越道時並未減速、暫停，而與在行人穿越道上的行人間相距不到3公尺，違規事實明確。該影像顯示時間序正常，並無剪輯或漏秒情事，指稱是後製加工合成，並無可採。

台中高等行政法院法官勘驗檢舉影片後發現，陳姓駕駛行經的該路口，並未設有紅綠燈號誌，當時陳姓駕駛左前方有1名行人正穿越行人穿越道，其車子雖有亮起煞車燈，但並未煞停，而是緩慢地向前行駛，並從行人前方經過，當時與行人的距離僅約1個白色枕木紋與1個枕木紋的間隔。

法官認為，陳姓駕駛未暫停、禮讓，仍逕行通過行人穿越道，違規事實明確。雖質疑檢舉影像是加工合成，不過依勘驗影像，其畫面清晰且自然呈現，時間連續而無中斷，未見有何加工合成跡象，訴請撤銷為無理由，應予駁回。

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