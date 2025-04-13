高雄鳳山公寓門前2車疑被縱火 警鎖定對象追查

高雄鳳山停放在一棟公寓門前的機車疑被縱火，其中兩輛被燒毀。（圖由讀者提供）

2025/04/13 10:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區博愛路一棟公寓1樓大門前停放機車今天（13日）凌晨突然起火燃燒，共2輛燒毀，警消初步研判是縱火，已根據車主提供對象展開調查，全案朝向縱火罪偵辦。

鳳山區博愛路一棟5層公寓1樓大門前停放3部機車，今天凌晨突然起火燃燒，旁邊店家發現機車火警，迅速以滅火器撲滅火勢；消防局據報出動1車3人到場處理，現場2部機車燃燒，已自行撲滅火勢，所幸無人傷亡。

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消防局初步研判是人為造成2部機車燒毀，手法應是燃燒坐墊，火勢從坐墊起火燃燒，再燒至機車龍頭上方儀表板也燒毀，所幸及時撲滅火勢，才未延燒至公寓，也幸好不是汽油彈，否則後果不堪設想。

鳳山警方已成立專案小組，持續調閱周邊監視器釐清案情，並通知2部燒毀機車的車主，發現車主均是林姓男子，根據林男稱述近日與人有爭吵，警方根據他提供對象，目前展開調查中，全案朝向縱火罪偵辦。

高雄鳳山停放在一棟公寓門前的機車疑被縱火，其中兩輛被燒毀。（圖由讀者提供）

高雄鳳山停放在一棟公寓門前的機車疑被縱火，其中兩輛被燒毀。（圖由讀者提供）

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