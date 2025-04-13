車手連3次被逮 沒賺到錢又吃官司

新北市一名韓姓車手兩度被逮，他重操舊業收水時，第三度被警方逮獲，連同兩名同夥都落網，在車上起出收據、工作證、贓款、k他命殘渣等證物。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/13 10:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名韓姓車手兩度被逮，警方研判他再犯率極高，進一步掌握行蹤，發現他依上線指示，前往拿取收款車手丟包路邊的一袋贓款，趁要上車交給另名監控車手時，一舉逮獲三人，起出50萬元贓款、k他命殘渣袋等證物，持續溯源幕後詐團；而韓姓車手已第三度被逮，檢方向法院建請羈押。

新莊警分局8日獲報一名男子詢問加入投資版後，投資顧問洗腦高獲利，要他加緊投資，賴男猶豫之際報案，警方要他配合詐團，12日下午於新莊區建中街32巷一帶面交，由於警方監控曾兩度被逮的23歲韓姓收水車手也在附近，警方懷疑韓嫌重操舊業

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，讓被害人交付款項給28歲簡姓女車手。

簡女得手後，丟包附近花圃後離去，不久韓嫌出現取走，警方一路跟監韓嫌，趁他上另名上線車手轎車時，一舉控制逮人，在27歲許姓車手車上、韓嫌及隨後被逮的簡姓女車手身上，共起出收據、手機、工作證等證物，及k他命殘渣袋、k盤。

警方調查，這起詐欺案為詐團以假投資為由，邀賴姓被害人入群洗腦，詐團要求被害人交付50萬元，衍生後續詐騙犯行，全案將依詐欺、毒品案，移送新北地方檢察署，擴大溯源積極查緝集團共犯到案。

新莊警分局呼籲，類似假投資詐騙案件層出不窮，對此，新莊警分局將利用各種偵辦技巧查緝詐騙犯罪，並擴大查緝上游詐團。另提醒民眾，切勿輕信來路不明、標榜「高報酬、高獲利」的投資機會，以免落入詐騙陷阱。

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新北市一名韓姓車手兩度被逮，他重操舊業收水時，第三度被警方逮獲，連同兩名同夥都落網，在車上起出收據、工作證、贓款、k他命殘渣等證物。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名韓姓車手兩度被逮，他重操舊業收水時，第三度被警方逮獲，連同兩名同夥都落網，在車上起出收據、工作證、贓款、k他命殘渣等證物。（記者吳仁捷翻攝）

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