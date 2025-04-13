無照駕駛橫行澎湖出現馬路三寶 馬公警分局鐵腕執法

馬公警分局深夜主動出擊，追查無照駕駛等馬路三寶行為。（馬公警分局提供）

2025/04/13 09:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「澎湖交通觀察日誌」連日接獲檢舉，指稱馬公街頭青少年無照駕駛橫行，成為「馬路三寶」，不僅引發安全性討論，也造成輿論沸騰。馬公警分局昨（12）日深夜展開鐵腕取締，除定點查緝外，也展開重點巡邏，分別查獲機車及自小客車無照駕駛，依法開具罰單，涉法部分移送法辦。

馬公警分局調查指出，昨（12）日晚間7時40分許，於馬公市石泉社區內道路，主動攔查1機車2人，分別依法開立「無照駕駛」、「機車附載座人未依規定戴安全帽」、「擅自變更原規格設備」3張罰單。

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同日深夜10時40分許，在馬公市太陽城購物中心前道路，再次主動攔查1自小客車6人，依法開立「無照駕駛」、「載運人數超過核定數額」、「吊扣汽車所有人牌照」3張罰單，依道路交通管理處罰條例第85條第2項規定，當場將該車輛「移置保管」。

馬公警分局表示，警方在查處類此案件，若發現涉案行為已構成公共危險，將依法移送地檢署偵辦，若有非法改裝車輛，亦一併依法舉發，並移由澎湖監理站或環保局辦理複驗，本分局對所有違規車輛資料都將建檔留存，作為未來執法及追蹤之用，並讓少數破壞菊島良善環境分子知所警惕。

同時馬公警分局也感謝民眾勇敢檢舉，並在社群媒體揭露，警方除了全力取締危害公眾生命安全之各種違規駕駛情事，更請民眾若發現明顯交通違規行為，主動提供時間、地點及影像等具體資料，以利警方即時查辦，一同維護菊島交通及治安。

涉案無照駕駛是未成年少年，多次在馬公街頭橫行成為馬路三寶。（馬公警分局提供）

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