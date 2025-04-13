罰單地雷？機車族彰化市中華陸橋最外側被開單 原因警方全說了

彰化市中華陸橋的車流量大，警方表示，外側的白實線是路面邊線。（記者劉曉欣攝）

2025/04/13 06:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有機車族小心翼翼沿著彰化市中華陸橋最外側騎行，卻收到罰單，原來這道白線是15公分寬的路面邊線，汽機車駛出路面邊線，依道路交通管理處罰條例可罰600元至1800元。

有民眾抱怨，很多人騎機車行經中華陸橋，都是習慣騎在道路最外側，也就是白實線的外面，不用跟汽車搶道，結果竟然接到罰單，才知道原來長期以來都是騎錯了。

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有民眾指出，除了中華陸橋的最外側不能騎機車，還建國陸橋也是一樣，因為最外側的白實線都是路面邊線。而中央陸橋、金馬陸橋則有劃設機慢車道，在橋的兩端都有畫上機車騎士圖案，一看就知道。

不過，不少民眾認為，中華陸橋、建國陸橋的車流量都很大，機車族如果依照規定行駛在車道上，最怕就是汽車族逼近行駛，讓人覺得很有壓力。尤其中華陸橋路面邊線旁的空間很狹窄，機車族騎在路肩上，也是覺得危機重重。

彰化警方表示，中華陸橋、建國陸橋的外側所畫的白實線，都是路面邊線，汽機車駛出路面邊線，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第12款「任意駛出邊線」，處處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

有民眾在網路社群貼文提醒機車族，在彰化市中華陸橋不要行駛在白實線的外面。彰化警方表示，這條白實線是路面邊線，汽機車駛出路面邊線，就可以依規定開罰。（取自彰化人大小事）

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