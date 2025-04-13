台南首季「測速照相桿王」是它！ 不是玉井台84線 永康二刀流排名曝

「玉井區台84線40.38公里」測速照相桿今年首季取締件數暫居全市第三。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/13 00:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市警察局統計首季測速照相固定桿取締件數十大排行榜，4屆年度冠軍「玉井區台84線40.38公里」退居第三，地方認為強力執法有收到遏阻效果，希望下降趨勢能持續。

不過，「二刀流」的「永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口」仍在超速、闖紅燈等照相固定桿的取締排名雙入榜，都擠進前十。

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永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口的照相固定桿，今年1至3月份超速取締累計1032件，排名第六，闖紅燈舉發則以338件排名第八，「二刀流」執法威力持續。

玉井區台84線40.38公里的測速照相固定桿，今年首季累計取締1995件，僅排行第三，前2名都在安南區，「安吉路3段近安順庄大道」為榜首，「公學路六段418號前」居次。

台84線40.38公里的固定桿在玉豐大橋旁，建置以來，已在2020、2021、2023、2024等登上年度測速王寶座，被戲稱是「山區百萬照相館」。

台84線40.38公里的超速取締，只要奪得年度冠軍的，累計都超過9000件；目前第一季還不到2000件，依比例推算，確有下滑趨勢。

市警局說，設置超速、闖紅燈的照相桿主要目的在於遏阻，降低事故發生，並非為了搶錢，籲請駕駛人遵守交通規則，確保行車平安。

台南市警察局統計測速照相固定桿取締件數前十大。（台南市警察局提供）

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