高雄女騎士撞垃圾車亡 家屬質疑垃圾車未打警示燈

陳女騎機車撞擊垃圾車喪命，圖為車禍現場。（讀者提供）

2025/04/12 20:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局王姓清潔隊員駕駛垃圾車，準備駛離時，陳姓女騎士突然撞擊垃圾車後方，送醫急救仍不治，家屬質疑垃圾車違規未打警示燈。警方先將王男依過失致死罪嫌送辦，並擴大調閱行車紀錄器，釐清車禍事故原因。

王姓清潔隊員（51歲）8日晚間8時許駕駛一輛垃圾車，沿鳳山區保華一路行駛至代德一街口，停放路邊黃色網狀線收垃圾，準備起步離開時，後方清潔隊員才剛站上去，突然聽聞碰一聲巨響，驚覺陳姓女子（42歲）騎機車從後方撞擊垃圾車，整個人摔車倒地，多處擦挫傷，送醫急救不治。

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鳳山警方勘驗死亡車禍現場，確認垃圾車停在保華一路黃色網狀線，收完垃圾準備要離開，尚未起步就發生車禍；警方表示，垃圾車執行公務可以停黃網線沒有違規，且依道路交通安全規則第113條可行駛優先權。

警方調查，陳姓女子騎機車沿著保華一路直行，不明原因撞擊垃圾車後方喪命，家屬連日來網路PO文，尋求車禍事故當下行經車輛的行車紀錄器，想釐清垃圾車駕駛事發當下是否違規未打燈。

警方清查車禍周邊監視器畫面，未發現第一現場撞擊畫面，據了解，王男稱車輛停黃色網狀線有打警示燈，不過警方調閱肇事垃圾車行車紀錄器畫面，對於王男是否打警示燈不明顯，擴大調閱車禍當下行經車輛的行車紀錄器，以釐清車禍事故發生原因。

檢方將解剖複驗釐清死因，警訊後先將王男依過失致死罪嫌送辦，雙方肇事責任將以行車事故鑑定委員會判定為準。

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