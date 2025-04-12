女主管改調「看門口」坐冷板凳 「1關鍵」沒勾選保全公司勝訴

陳姓女督導控訴被調離外勤、坐在公司門口無實質工作，提告要求資遣費與加班費，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/04/12 21:28

〔記者王捷／台南報導〕太子保全一名陳姓女督導，不滿公司將她從嘉南區督導副理，改調回公司看門口，未被指派工作，她認為違反勞基法第10條之1，有不當目的調動，資方還欠她很多加班費，但公司認為陳女多次違反規定，一審台南地方法院判決她敗訴，二審台南高分院駁回上訴，維持原判。

陳女主張，任職期間月薪3萬5千元，自2022年起擔任督導副理，負責案場管理、督巡與業主聯繫。但自2023年9月起，公司調整她的工作內容，先將她安排在教育訓練會議室，後又安排至公司門口。她認為該調動無正當理由，違反勞動基準法第10條之1，且曾加班346小時，部分未獲補償。

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太子保全公司指出，陳女曾多次違反管理規定，包括填寫不實督巡紀錄表、複製保全員簽名、使用過期QRCode打卡與公務車私用等情形。公司依據內部工作規則及管理辦法，將其調離外勤，改任內部支援，職稱、薪資與工作地點均未變動，並有交辦人事、行政與文書等11項工作。

法院審理時，陳女陳述她未被交辦實質任務，但法院認為被告確有提出會辦意見表、業務分配表，顯示仍有工作安排。但陳女並未配合填寫，也未勾選可執行項目。法院認為，陳女關於「坐門口、未被指派工作」的說法與事證不符，不足採信。

至於加班費部分，法院查明陳女已獲補休，剩餘未休時數尚在期限內，不符請求加班費的要件。所稱2023年4月未發4小時加班費部分，公司已併入當月工資發給。

法院認為，原告自行終止勞動契約不符合法定事由，其後又無正當理由曠職三日，公司依法依勞動基準法第12條終止契約並無不當。台南高分院審酌後認定一審判決正確，駁回陳女上訴。

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