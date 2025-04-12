自稱「角頭」為幫女友請假揍店長 還問：這樣會扣錢嗎？

自稱「角頭」的林男為女友請假不成揍店長，另因討債恐嚇對方父母，台南地院依傷害與恐嚇罪判刑8月，可以易科罰金。（記者王捷攝）

2025/04/12 17:19

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子自稱是剛關出來的「角頭」，但女友在釣蝦場上班，他為幫女友請假揍店長，還問這樣請假會扣錢嗎？此外去討債時，也嗆自己跟分局長、所長都很熟，台南地方法院依恐嚇、傷害，判林男8月徒刑，可易科罰金。

林男的朋友投資薑母鴨店，與人有糾紛，林男竟夥同多人到對方住處「討債」，見不到當事人，便向對方父母自稱是鹽水「角頭」，要讓他斷手斷腳，報警也沒用，因為他跟分局長、所長都很熟，讓一家3口心生畏懼。

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林男是「角頭」，但女友在釣蝦場上班，他去年2月用LINE幫女友請假，店長拒絕，要請林男的女友自己跟店裡請假，沒想到林男竟到場毆打店長，並出言恐嚇。

雖然林男聲稱跟分局長很熟，但在被害人報案後，還是被警方移送，法官認為，林男曾因槍砲、毒品案件入監，現在還是假釋期間，卻以暴力與威嚇方式解決糾紛，嚴重破壞社會秩序，他的言詞明顯帶有威脅，不是屬玩笑或戲謔的語，足以使被害人感到危險迫近。

對於討債事件，林男至今否認有恐嚇言語，沒有看到他有悔意，只是為了幫女友請假就揍店長，也未賠償或獲得原諒，表示林男欠缺自制能力，也不尊重法律規定，綜合考量林男的前科紀錄、犯案動機、態度與對社會的負面影響，法院兩案合併判處8月，但可以易科罰金。

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