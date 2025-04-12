「彼得爸與蘇珊媽」加盟「再睡5分鐘」 店鋪遭惡意破壞

店外的白色柱子遭惡意破壞。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/12 15:58

〔記者徐聖倫／新北報導〕網紅飲料店遭破壞！知名Youtuber「彼得爸與蘇珊媽」近日加盟另一位百萬網紅滴妹的連鎖飲料店「再睡5分鐘」，1月在新北市三重開張，但日前店舖外白色柱子遭不明人士徒手敲出一個洞，已報警處理。警方表示，目前了解店家並無在外結怨，現正調閱監視器查緝中。

據悉，2名男子日前凌晨行經位於捷運台北橋站對面的「再睡5分鐘」，駐足在店家前的白色柱子邊對話，不料其中1人竟突然徒手狠敲柱子，導致柱子出現一個拳頭大小的凹洞，2人隨後離開現場。

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「彼得爸與蘇珊媽」擷下監視影像發上網路，傻眼問道「剛開幕就被砸店，有人知道他們在做什麼實驗嗎？」網友們看完也一頭霧水，還有人打趣留言表示這是武俠劇看多了在練習掌力。多半網友建議他們報警，「彼得爸與蘇珊媽」也聽從網友建議報案。

警方表示，「彼得爸與蘇珊媽」已提出毀損告訴，他們表示並沒有在外與人結怨，交友圈也非常正常，實在想不出有誰要惡意毀損。對此警方已調閱相關監視器，不排除這2人只是因為好玩或喝醉酒才如此脫序，將盡速查緝嫌犯到案。

「彼得爸與蘇珊媽」在Theards上放出當時監視器。（記者徐聖倫翻攝）

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