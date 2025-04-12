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    詭異漂航2個月！中國貨輪「金昌龍號」現蹤七美海域 澎湖海巡警戒

    中國金昌龍號貨輪滯留台澎2個月，引發海巡署高度注意。（民眾提供）

    中國金昌龍號貨輪滯留台澎2個月，引發海巡署高度注意。（民眾提供）

    2025/04/12 16:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國貨輪金昌龍號「KIM CHANG LONG」，今年3月從中國寧德海域南下，沿著台灣本島西部近海異常繞行，隨後南下至高雄、屏東詭異漂航，滯留一個餘月，近日又駛至七美西南海域，長達2個月在我國「門口」觀望，引發海巡署高度警戒。

    中國金昌龍「KIM CHANG LONG」貨輪現蹤七美西南海域，行跡可疑。根據軌跡圖顯示，金昌龍號貨輪僅短暫前往高雄港錨地補給，並2度快速奔赴馬祖附近海域後旋即折返，行為模式令人懷疑其意圖，究竟是監視、走私，還是另有目的？這恐是中國權宜輪「灰色襲擾」的一部分，對我國海底電纜構成隱形威脅。

    中國灰色地帶襲擾事件頻傳，自今年初先是台馬3號海纜，1月15日全斷；接著台馬2號也因為芯線老化問題，1月22日故障，2月16日發生全斷，緊接著台澎3號2月25日也斷纜，疑與中國權益船有關。4月7日再度傳出有中資背景的獅子山共和國雜貨輪YUAN DONG MING YUE，以機械故障為由，停泊滯留望安東0.5海浬多日，引發澎湖海巡高度重視，8日機械修復後離去。

    金昌龍號兩度奔赴馬祖海域折返。（民眾提供）

    金昌龍號兩度奔赴馬祖海域折返。（民眾提供）

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