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    為了3萬元喬不攏 他縱火狠燒老闆百萬轎車

    火勢非常猛烈，所幸當時沒有人員經過。（記者徐聖倫翻攝）

    火勢非常猛烈，所幸當時沒有人員經過。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/04/12 14:50

    〔記者徐聖倫／新北報導〕為了3萬元縱火！53歲顏姓男子因業務損失積欠工程公司3萬元，與公司負責人許姓女子爭執不下。昨下午5時許，顏男帶著汽油來到新北市三重區大同南路巷弄內，將許女價值破百萬的愛車一把火燒毀，還波及一旁的機車、腳踏車，警方據報趕抵，將逗留在現場的顏男逮捕法辦。

    據悉，顏男與許女為勞雇關係，顏男因業務損失積欠公司3萬元，公司負責人許女疑似原本答應不需顏男負責，後又改口稱要顏男補上損失，昨日為此雙方爭執不下。

    顏男越想越氣憤，他拿取放在公司裡裝著92無鉛汽油的油桶，跑到大同南路巷弄內，看到許女停在路旁要價百萬的LEXUS轎車，汽油一澆放火燒車。其火勢之大，還燒到停在一旁的1部機車、2台腳踏車，顏男就在一旁駐足觀看。

    警方、消防據報趕底，即刻將火勢撲滅，並將還在現場的顏男逮補，所幸這起意外沒有造成人員傷亡。經過監視器調閱，確認顏男就是縱火犯，顏男也承認犯案，警詢後依縱火罪嫌將其移送法辦。

    百萬LEXUS轎車被燒成廢鐵。（記者徐聖倫翻攝）

    百萬LEXUS轎車被燒成廢鐵。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下顏男放火全程。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下顏男放火全程。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將顏男依縱火罪嫌送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將顏男依縱火罪嫌送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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